Un organisme de réglementation britannique revendique deux publicités de fan Token d’Arsenal Football Club

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Deux annonces de fan token de l’Arsenal FC ont été critiquées par le régulateur britannique, qui a déjà émis des avertissements similaires.

***

La UK Advertising Standards Authority, ASA, a vivement critiqué les publicités du club de football d’Arsenal, liées à leur jeton de fan. Il a déclaré que les publicités étaient irresponsables de banaliser l’investissement dans les actifs cryptographiques.

L’Arsenal FC est l’un des clubs de football les plus importants du Royaume-Uni, basé à Holloway, à Londres, en Angleterre, qui joue dans la plus haute catégorie de football de ce pays, la Premier League. Cette équipe a reçu un blâme du régulateur de la publicité du pays pour la promotion « irresponsable » et « trompeuse » de son dossier de fans, présenté le 12 juillet en association avec Socios.

La parution de Facebook, qui est apparu le 12 août, a déclaré que les fans qui possédaient le jeton $ AFC pourraient voter sur la chanson que le club jouerait en cas de victoire. La page du site Web est apparue le 6 août et a affirmé qu’elle expliquait « Tout ce que vous devez savoir » sur le jeton.

Selon l’ASA, les deux (club de football et société Socios) étaient irresponsables d’avoir banalisé les investissements dans les actifs cryptographiques et illustre pas le risque de l’investissement. Il affirme que la publication sur Facebook était trompeuse car elle n’indiquait pas clairement que les jetons de fans étaient des actifs cryptographiques qui devaient être achetés avec des crypto-monnaies.

Arsenal a déclaré que les jetons différaient des crypto-monnaies, qui sont un moyen de paiement, car ils ont été conçus pour le divertissement et pour encourager la participation des fans. Au moment où les annonces sont apparues, les jetons ne pouvaient pas être échangés dans l’application Partners. Le club a également nié que les publicités concernaient des investissements en crypto-monnaie.

Promotion ASA et crypto au Royaume-Uni

L’augmentation de la crypto-monnaie et des promotions d’actifs a attiré l’attention de l’ASA. Plus tôt ce mois-ci, le régulateur a censuré sept publicités de participants de l’industrie, dont Coinbase, Kraken et eToro, ainsi qu’une promotion pour la chaîne de pizza Papa John’s.

Après l’évaluation, l’ASA a dit que les annonces étaient « trompeuses » et qu' »ils profitent de l’inexpérience des consommateurs de manière irresponsable et n’illustrent pas le risque de l’investissement ».

En plus de donner des instructions précises à chaque entreprise sur ce qu’elle doit faire pour respecter ses normes publicitaires à l’avenir, l’ASA a ordonné dans tous les cas :

Les annonces ne doivent pas réapparaître dans le format indiqué.

Socios est la société à l’origine de jetons de fans similaires pour des équipes de football comme Barcelone, la Juventus, l’Atlético de Madrid et Manchester City. Fondée en 2019, elle répertorie plus de 40 jetons de fans sur son site Web.

Sources : Coindesk, The Block, Ambcrypto, archives

Version de Bitcoin quotidien

Image de Unsplash