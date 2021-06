Un organisme de surveillance antitrust britannique ouvre une enquête contre Google et Amazon pour de faux avis

in

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a lancé aujourd’hui une enquête formelle contre Amazon et Google pour déterminer si les deux sociétés “n’ont peut-être pas fait assez” pour faire face au problème des faux avis sur leurs plateformes.

Si le régulateur britannique constate que les deux sociétés ont violé la loi de protection du pays, il peut prendre des mesures coercitives à leur encontre. Cela peut inclure l’obtention d’engagements formels pour changer la façon dont ils abordent les faux avis ou une escalade vers une action en justice.

Hier, Google a annoncé qu’il retarderait son projet de supprimer les cookies tiers sur le navigateur Chrome suite à l’intervention de la CMA.

Andrea Coscelli, directeur général de CMA, a déclaré dans un communiqué :

Notre inquiétude est que des millions d’acheteurs en ligne pourraient être induits en erreur en lisant de fausses critiques, puis en dépensant leur argent sur la base de ces recommandations. De même, il n’est tout simplement pas juste si certaines entreprises peuvent falsifier des avis 5 étoiles pour donner la plus grande importance à leurs produits ou services, tandis que les entreprises respectueuses de la loi sont perdantes.

Le régulateur a commencé à examiner les faux avis en mai de l’année dernière. L’enquête s’est initialement concentrée sur les systèmes internes utilisés par les principales plateformes pour détecter et traiter les faux avis. Il a ensuite pris des mesures contre le commerce de fausses critiques, ce qui a permis à Facebook de supprimer des milliers de groupes qui achetaient et vendaient de fausses critiques.

Google a donné à Android Central la déclaration suivante concernant la sonde CMA :

Nos règles strictes indiquent clairement que les avis doivent être basés sur des expériences réelles, et lorsque nous constatons des violations de règles, nous prenons des mesures, de la suppression du contenu abusif à la désactivation des comptes d’utilisateurs. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec l’AMC pour partager davantage sur la façon dont nos équipes de technologie et d’examen de pointe fonctionnent pour aider les utilisateurs à trouver des informations pertinentes et utiles sur Google.

