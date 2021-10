Un organisme gouvernemental américain vendra 4,94 BTC lors d’une nouvelle vente aux enchères publique

Pour Ange Di Matteo @shadowargel

La vente aux enchères sera organisée par la US General Services Administration, et le 4,94 BTC sera divisé en quatre lots, précisément pour garantir plus d’opportunités à toutes les parties intéressées.

***

La General Services Administration (GSA) des États-Unis a annoncé aujourd’hui qu’elle organiserait une nouvelle vente aux enchères de bitcoins, qui commencera officiellement demain mardi et se terminera jeudi prochain.

GSA va vendre aux enchères des fonds Bitcoin

Selon l’agence, un total de 4,94 BTC sera mis aux enchères, estimé au moment de la publication à plus d’environ 311 000 USD répartis en cinq lots, précisément pour que les personnes intéressées aient plus d’opportunités de devenir créanciers des fonds Bitcoin proposés dans ce chance.

À cet égard, le commissaire régional du Service fédéral des enchères, Thomas Meiron, a déclaré :

« Ces lots sont une excellente opportunité d’entrer dans la communauté crypto, et la GSA est heureuse de pouvoir proposer ces actifs aux enchères publiques. »

L’enchère intervient à un moment où le Bitcoin et les crypto-monnaies suscitent un intérêt particulier à la fois chez les résidents américains et dans de nombreuses autres régions du monde, précisément à la lumière de la récente augmentation capitalisée par la monnaie numérique après l’arrivée des ETF basés sur les contrats à terme BTC.

Autres enchères de crypto-monnaie

À ce titre, la GSA a déjà mis aux enchères des crypto-monnaies depuis le début de cette année, principalement des fonds Bitcoin et Litecoin en divers lots pour garantir l’accès à tous les candidats. Il est à noter que l’organisation a mis aux enchères environ 150 LTC à l’été 2021.

Cependant, ce n’est pas la seule organisation qui a mis aux enchères des crypto-monnaies. Pendant des années, le US Marshals Service a échangé des fonds saisis dans le cadre de procédures et d’opérations contre des organisations criminelles par le biais de ce mécanisme. Il convient de noter qu’au début de l’année dernière, il a vendu aux enchères environ 4 040 BTC.

Mais en plus des États-Unis, des organisations gouvernementales en France et en Allemagne ont également organisé de telles enchères. Le premier des pays susmentionnés a mis aux enchères environ 611 BTC à la mi-mars, qui étaient associés aux attaquants de GateHub, tandis que le gouvernement allemand procédera prochainement à une vente, dans laquelle il distribuera environ 215 BTC saisis lors d’une enquête criminelle.

Pendant ce temps, Bitcoin et les principales crypto-monnaies reçoivent un second souffle en termes de prix, car la principale monnaie numérique enregistre un prix de 62 762 USD par unité au moment de la publication, capitalisant des gains de 3,31 % au cours des dernières 24 heures.

Lecture recommandée

Source : TheBlockCrypto

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash