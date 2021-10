Un original Netflix controversé est de retour avec de nouveaux épisodes le mois prochain

Netflix a fixé une date de première pour le retour de nouveaux épisodes de ce qui est devenu l’une des séries originales les plus controversées cette année du streamer. La nouvelle série Masters of the Universe du réalisateur Kevin Smith sortira cinq nouveaux épisodes, d’environ une demi-heure chacun, dans un peu plus d’un mois (le 23 novembre).

Il s’agit de la deuxième partie de la série Apocalypse, que Smith a repris avec pour mission de reprendre là où la série animée des années 1980 He-Man et les maîtres de l’univers s’est arrêtée. Cela aurait dû être un slam dunk facile d’un projet, en partie grâce à la nostalgie résiduelle de l’original. Hélas, cette série a suscité une abondance de controverses, à la place. Il a été bombardé de critiques sur Rotten Tomatoes (avec un score d’audience de 39%, actuellement), même si les critiques l’adorent apparemment. La série a actuellement un score de 94% de critiques sur le site de critique. Alors que se passe-t-il?

Masters of the Universe : Revelation part 2 — bientôt disponible sur Netflix

Tout d’abord, voici ce que Netflix dit des nouveaux épisodes à venir en novembre. « La guerre pour Eternia se poursuit dans la deuxième partie de Masters of the Universe: Revelation », lit-on dans le synopsis officiel du streamer. Le spectacle est «une série animée innovante et bourrée d’action qui reprend là où les personnages emblématiques se sont arrêtés.

« Avec Skeletor brandissant maintenant l’épée du pouvoir, les héros fatigués d’Eternia doivent s’unir pour lutter contre les forces du mal dans une conclusion palpitante et épique de la série en deux parties. »

Le spectacle dispose également d’une distribution vocale impressionnante. Il comprend Mark Hamill en tant que Skeletor; Lena Headey comme Evil-Lyn; et Alicia Silverstone dans le rôle de la reine Marlena. Justin Long est également dans le mix, prêtant sa voix au personnage de Roboto. De plus, Jason Mewes exprime le méchant Stinkor.

Merci! La partie 2 fait ses débuts le 23/11 – dans un peu plus d’un mois ! Et l’Ep 6 n’est pas seulement l’un des meilleurs chapitres de @MastersOfficial Revelation – c’est l’une des meilleures choses auxquelles j’ai jamais prêté des mots (avec la plume puissante du toujours électrisant @erictcarrasco) ! @NetflixGeeked https://t.co/QZePclGGbp pic.twitter.com/xfsqbUBhAq – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 18 octobre 2021

La première partie de la série a fait ses débuts sur Netflix en juillet. « Armé d’une distribution vocale incroyable », lit-on dans le consensus des critiques de Rotten Tomatoes, « Revelation met à jour intelligemment Masters of the Universe tout en conservant les charmes originaux de l’original pour créer un spectacle qui plaira aux fans et aux nouveaux arrivants. »

Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde

Bear McCreary, qui a composé la musique de la série, a fait écho au tweet de Smith d’en haut – promettant une action et une histoire de premier ordre dans les prochains épisodes. « Les cinq prochains épisodes de #MastersOfTheUniverse #Revelation présentent certains des meilleurs récits et actions que j’ai jamais eu le privilège de marquer », a écrit McCreary. « Et la musique est… assez épique. Croyez-moi, ne manquez pas ça.

Encore, l’une des grosses plaintes de la première tranche d’épisodes ? C’était sur le meurtre apparent de He-Man lui-même. Un critique a laissé la plainte suivante à Rotten Tomatoes : « Terrible et terriblement décevant. He-Man complètement retiré de sa propre émission et nous sommes obligés de suivre une Teela en colère, amère et fragile et sa petite amie gaffant et parlant de sentiments. C’était une perte de temps totale. »

Nous devrons attendre et voir si les cinq prochains épisodes peuvent racheter des choses. Si les fans leur donnent même une chance, c’est bien.

