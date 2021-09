Un ourson dégringole dans une cascade en pêchant le saumon

in

Les ours bruns du parc national de Katmai en Alaska sont de formidables pêcheurs de saumon. Mais pour les oursons, patauger dans une rivière rapide est une tâche précaire.

Les images qui l’accompagnent, capturées par Explore.org Brown Bear Cam, montrent un ourson perdant pied, emporté par le courant et dégringolant de six pieds dans Brooks Falls.

Les téléspectateurs peuvent entendre les voix étouffées des observateurs émerveillés par le spectacle et applaudissant alors que le petit fait surface en bonne santé apparente.

Selon Travel Guide Book, l’ours est un ourson de première année nommé Little Bean, dont la mère, 909, était à proximité. “Tout est bien qui finit bien, 909 l’ont récupérée par l’île”, a écrit Travel Guide Book sur Facebook.

Brooks Falls, sur la rivière Brooks, est une zone de pêche réputée pour les ours bruns qui tentent de s’engraisser avant le début de l’hiver. Les ours chassent souvent au sommet de la cascade et attrapent le saumon alors qu’ils tentent de sauter par-dessus les chutes pour atteindre leurs frayères en amont.

– L’image et la vidéo sont une gracieuseté d’Explore.org