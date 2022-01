Un OVNI repéré dans le ciel au-dessus de Memphis, un témoin oculaire a une réaction hilarante

Lire du contenu vidéo

Il y avait quelque chose d’étrange apparaissant dans le ciel au-dessus du Tennessee… et cela a provoqué la réaction super amusante d’un témoin oculaire à la perspective d’OVNI.

Découvrez cette vidéo sauvage et hilarante obtenue par TMZ, qui semble montrer plusieurs lumières dans différentes formations au-dessus de Memphis.

On nous dit que cela a été tourné il y a quelques jours, le 27 décembre, dans la soirée… et vous pouvez voir les lumières former une ligne et un triangle.

Le témoin oculaire qui a tourné la vidéo est hors d’elle… « Vous tous, qu’est-ce que c’est que ça ?!? «

Ce que nous voyons ici n’est pas clair, mais ils ne semblent pas être des avions … et c’est le dernier d’une série d’objets non identifiés repérés dans notre ciel.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons obtenu une vidéo de un essaim de lumières s’élançant dans l’espace aérien au-dessus de Chino Hills, en Californie… ressemblant à des orbes géants dans les cieux.

Et, il y avait aussi le pilote qui a enregistré ce qui semblait être une flotte d’ovnis sur le Pacifique.

Le ministère de la Défense se lance un nouveau groupe de travail sur les ovnis… et ce serait hilarant si ce témoin oculaire de Memphis racontait toutes leurs preuves.

On peut rêver.