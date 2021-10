Un paiement supplémentaire par chèque de relance provient d’un endroit inattendu

Les chèques de relance émis par le gouvernement ne sont pas la seule source d’argent frais pour les contribuables en ce moment, à ce stade de la pandémie de coronavirus. Les fournisseurs d’assurance automobile aux États-Unis, par exemple, offrent également des rabais aux clients. La raison? Les blocages généralisés et le passage au travail à domicile signifiaient que, naturellement, les gens n’étaient plus autant sur la route. Il ne semblait donc pas juste de continuer à facturer aux gens le même montant d’argent en fonction de leur profil de risque pré-COVID. Au moins, un ajustement temporaire d’une certaine sorte semblait être de mise.

C’est pourquoi, dans les premiers mois de la pandémie, l’assureur Allstate a décidé d’offrir des remboursements partiels aux clients. Plus précisément, pour leurs primes mensuelles d’avril et mai 2020. Cela équivalait à un retour de plus de 600 millions de dollars de primes aux clients – et d’autres arrivent ailleurs.

Chèques de remboursement d’assurance automobile

Plus tôt cette année, le commissaire aux assurances de Californie, Ricardo Lara, s’est appuyé sur les assureurs automobiles pour cracher des remboursements encore plus importants aux clients. Maintenant, le bureau de Lara dit que certains assureurs n’ont toujours pas donné assez en retour.

Plus tôt ce mois-ci, Lara a ordonné à trois compagnies d’assurance automobile de rembourser aux conducteurs californiens une plus grande partie des primes excédentaires qu’ils ont payées depuis le début de la pandémie. La commande cible trois entreprises qui représentent 20 % de tous les conducteurs californiens. Il s’agit de Allstate Northbrook Indemnity Company, Mercury Insurance Company et CSAA Insurance Exchange.

Une analyse du California Department of Insurance a révélé que de mars à septembre 2020, les groupes de compagnies d’assurance ont remboursé en moyenne 9 % des primes. Cependant, l’analyse du Ministère a révélé que près du double de ce montant (17 %) aurait dû être retourné aux clients.

« À bout de patience »

« L’année dernière, alors que la pandémie a frappé, des millions de Californiens sont restés chez eux pour sauver des vies », a déclaré Lara dans un communiqué de presse. « Nous avons moins roulé, réduisant les risques pour les autres conducteurs sur la route. Et à cause de cela, j’ai ordonné aux compagnies d’assurance de rendre de l’argent aux conducteurs.

«De nouvelles données montrent que ces trois compagnies d’assurance ont le plus grand écart entre ce qu’elles ont fait et ce qu’elles auraient dû faire pour offrir un allègement supplémentaire des primes à leurs assurés. Au nom des consommateurs, je suis à bout de patience. Ces compagnies d’assurance ont 30 jours pour nous dire une fois pour toutes comment elles vont s’en sortir avant que nous prenions d’autres mesures. »

Les 30 jours indiqués dans cette déclaration ont commencé le 5 octobre. Le bureau de Lara a déclaré que ses actions avaient déjà entraîné plus de 2,4 milliards de dollars d’allégement des primes aux conducteurs. C’est le retour le plus remboursé aux conducteurs aux États-Unis. Et alors que la pandémie se poursuivait, le commissaire Lara a prolongé son ordre de remboursement jusqu’en juin 2020 et au-delà « si les conditions le justifient ».

Lara a poursuivi: « Nous utiliserons tous les moyens dont nous disposons pour tenir les compagnies d’assurance responsables de leurs actions pendant la pandémie. »