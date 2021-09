Un paiement surprise de 600 $ arrive – .

Le premier mandat de la présidence du président Biden sera inextricablement lié à quelques développements clés dans les livres d’histoire, dont l’un est la distribution de milliards de dollars de chèques de relance pour atténuer la douleur économique associée à la pandémie de coronavirus. Et notre dernière mise à jour du contrôle de relance ne fait que réitérer à quel point cela est vrai.

Plus tôt ce mois-ci, l’IRS a annoncé qu’environ 15 milliards de dollars avaient été envoyés lors de la nouvelle série de paiements de relance du crédit d’impôt pour enfants. Cette troisième vague de chèques est sortie le 15 septembre, et trois autres sont encore à venir. Nous avons également reçu des chèques de relance de 1 400 $ du gouvernement fédéral plus tôt cette année. Plus un certain nombre de contrôles de relance au niveau de l’État. Et maintenant, un chèque surprise de 600 $ auquel personne ne s’attendait arrive bientôt – mais à quelques groupes de personnes spécifiques.

Mise à jour du contrôle de relance — nouveau paiement à venir

Le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, a annoncé le nouvel effort de secours ce mois-ci. Cela fait partie d’un programme de 700 millions de dollars qui aidera les ouvriers agricoles américains ainsi que la main-d’œuvre du pays dans le secteur de l’emballage de viande. Et une partie de ce montant, totalisant jusqu’à 20 millions de dollars, va aux employés des épiceries.

L’intention ici est de verser des chèques uniques de 600 $ aux travailleurs de quelques secteurs clés dont les emplois étaient indispensables pendant la pandémie. Des emplois qui placent également les travailleurs au centre de ce qui était des épidémies fréquentes dans les épiceries et les usines.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’était pas clair combien les employés des épiceries obtiendraient. Vilsack, quant à lui, a élaboré une conférence téléphonique avec des journalistes au sujet de cette mise à jour du contrôle de relance. Il a souligné que ces nouveaux contrôles sont « le reflet de la nature essentielle du travail (les travailleurs) effectué pendant la pandémie ».

Ce nouveau chèque de relance diffère également d’une aide similaire distribuée jusqu’à présent pendant la pandémie. L’IRS ne sera pas l’agence qui enverra ces nouveaux paiements. Ils proviendront plutôt d’agences d’État, d’organisations à but non lucratif et de gouvernements tribaux. L’agence de Vilsack distribuera les fonds à ces groupes à distribuer. Le secrétaire a également déclaré que son agence donnerait la priorité aux bailleurs de fonds qui ont fait leurs preuves en matière de réactivité, par exemple, aux travailleurs migrants.

Plus de détails

“Nous reconnaissons que nos ouvriers agricoles, nos travailleurs de l’emballage de viande et nos épiciers ont surmonté des défis sans précédent et ont pris des risques personnels importants pour garantir que les Américains puissent nourrir et subvenir aux besoins de leurs familles tout au long de la pandémie”, a déclaré Vilsack. Il a ajouté qu'”ils méritent d’être reconnus pour leur résilience”.

Cela se produit dans le contexte, soit dit en passant, d’encore plus de contrôles de relance en cours.

Dans quelques semaines, un autre paiement de relance du crédit d’impôt pour enfants arrivera. Celui-ci sera payé le 15 octobre et sera suivi de deux autres. L’un le 15 novembre et l’autre le 15 décembre.

Pour rappel, ces chèques donnent aux parents d’enfants admissibles quelques centaines de dollars supplémentaires chaque mois.