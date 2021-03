Un Pakistan en difficulté change de voie pour poursuivre la paix avec l’Inde

Le Pakistan voit à l’est une Inde puissante et forte que l’armée continuera de considérer comme une menace existentielle, un Afghanistan instable et un Iran complexe à l’ouest, dominant la Chine à son nord. (Source de la photo: PTI)

Par le Gén. De division Jagatbir Singh (retraité),

«Une nation en paix et une région en harmonie sont donc des conditions préalables essentielles à la réalisation de la sécurité nationale dans le véritable esprit. Aucun dirigeant national d’aujourd’hui ne peut ignorer ces facteurs. Je suis également fermement convaincu qu’aucune nation isolée ne peut percevoir et promouvoir sa quête de sécurité, car chaque problème et dilemme de sécurité auquel le monde d’aujourd’hui fait face est intimement lié à la dynamique mondiale et régionale. » Une déclaration de fait qui est ce que le général Qamar Bajwa a déclaré récemment lors du dialogue sur la sécurité à Islamabad. Les failles dans le Pakistan fracturé sont évidentes et s’élargissent et le Pakistan s’est livré à une guerre par procuration avec ses voisins, alors que dans le même temps la région est également une triade de trois nations nucléaires, donc ni la « nation en paix » ni la «région en harmonie».

Il a ensuite laissé entendre que le Pakistan avait suivi une mauvaise voie lorsqu’il a déclaré que l’un des piliers de sa vision géo-économique de l’avenir était «la non-ingérence de quelque nature que ce soit dans les affaires intérieures de nos pays voisins et régionaux».

«Une relation indo-pakistanaise stable est une clé pour libérer le potentiel inexploité de l’Asie du Sud et centrale… Ce potentiel est cependant resté pour toujours l’otage des différends et des problèmes entre deux voisins nucléaires. Le différend au Cachemire est évidemment au cœur de ce problème. Il est important de comprendre que sans la résolution du différend au Cachemire par des moyens pacifiques, le processus de rapprochement sous-continental restera toujours susceptible de dérailler en raison d’une bellicosité à motivation politique. Cependant, nous pensons qu’il est temps d’enterrer le passé et d’aller de l’avant. Mais pour la reprise du processus de paix ou un dialogue constructif, notre voisin devra créer un environnement propice. »

Comme l’armée reste fermement en contrôle de la sécurité et de la politique étrangère du Pakistan, les politiques articulées par le général Bajwa doivent être délibérées car elles signalent un changement dans leur façon de penser. Quels sont les facteurs qui ont conduit à cette déclaration qui suit de près le cessez-le-feu sur la ligne de contrôle? Que devrait faire l’Inde pour répondre? Ou l’extension d’une branche d’olivier est-elle simplement un geste tactique pour gagner du temps et surmonter sa situation de crise actuelle?

Il est bien connu que l’économie pakistanaise a souffert pendant la pandémie, qu’elle a un endettement croissant, n’a pas été en mesure de restituer 1 milliard de dollars aux Émirats arabes unis, et demande donc que le dépôt soit converti en prêt, et il a une défense en spirale. dépense. Il n’a pas d’argent pour payer de nouvelles acquisitions de défense dans des pays autres que la Chine et la Turquie. De plus, les États-Unis ont récemment bloqué la vente des moteurs des hélicoptères ATAK-12 que le Pakistan achetait à la Turquie. La Chine a accordé un prêt de 5 milliards de dollars pour acheter des navires de guerre et des sous-marins. Les prêts de la CPEC plus les intérêts s’élèveront à 90 milliards de dollars et le Pakistan est désormais pris au piège de la dette chinoise. Gwadar, qui est un projet naturel en eau de mer profonde, n’a pratiquement pas de navires marchands qui y arrivent. Le projet est utilisé pour abriter des sous-marins et des navires de la PLA Navy, donc il y a un revenu minimal.

Les importations, y compris les produits alimentaires, atteignent 45 milliards de dollars, tandis que les exportations du Pakistan ne sont que de 22 milliards de dollars, ce qui paralyse ses réserves de change qui, à 13 milliards de dollars, sont les plus élevées en trois ans. La population augmente, ce qui entraîne un manque d’emplois pour les jeunes. Le Pakistan est également un pays où l’eau est rare car la disponibilité de l’eau par personne est inférieure à 1000 mètres cubes par personne et diminue régulièrement en raison du changement climatique et du manque d’investissements dans la capacité de stockage de l’eau.

Le Bangladesh, en revanche, a un PIB de 318 milliards de dollars contre 284 milliards de dollars au Pakistan et ses réserves de change sont de 45 milliards de dollars. Le Pakistan et le Bangladesh sont tous deux des pays islamiques dont l’un connaît une croissance rapide et une démocratie dynamique, son gouvernement se concentre sur sa population et le développement économique, tandis que l’autre est en déclin rapide. Le fait que les indicateurs de développement du Bangladesh sont meilleurs que ceux du Pakistan; n’est pas une mince affaire, étant donné que le Pakistan oriental d’avant 1971 était à la traîne du Pakistan occidental dans tous les domaines.

L’armée pakistanaise est déployée au Baloutchistan, dans les FATA et dans les zones tribales. L’Armée de libération du Baloutchistan attaque en toute impunité l’armée pakistanaise et les entrepreneurs chinois. La perception mondiale du Pakistan en tant que pays en tant qu’épicentre du terrorisme mondial qui soutient les djihadistes / groupes radicaux islamistes demeure, ce qui entrave les efforts visant à obtenir une aide économique pour la croissance de l’économie. Ils sont sur la liste grise du GAFI des Nations Unies depuis trois ans maintenant, et cela a de profondes ramifications économiques. Bien que le Pakistan n’ait pas été placé sur la liste noire du GAFI, il existe des preuves suffisantes pour le maintenir sur la liste grise. En tant qu’institution qui a en fait dicté la politique étrangère et intérieure du Pakistan, l’armée estime qu’il y a trop de pression sur le pays et qu’il est nécessaire d’alléger cette pression.

La situation en Afghanistan est pour le moins désordonnée. Les talibans ne respectent pas leurs engagements de renoncer au terrorisme et d’arrêter les attaques violentes. Cela peut entraîner soit un retard dans le retrait des troupes américaines, soit un retrait de l’accord; ce qui peut conduire à une nouvelle guerre civile qui sera préjudiciable à la stabilité de la région.

Le Pakistan est conscient du différentiel de pouvoir conventionnel entre les deux pays. Il a une armée qui n’a jamais gagné un conflit conventionnel. Le Pakistan s’est donc concentré sur les armes nucléaires stratégiques, qu’il ne peut pas utiliser, et sur les acteurs non étatiques à l’autre bout du spectre, qui ont nui à son image aux yeux du monde et n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs au Cachemire ou en Afghanistan. De plus, les monstres qu’ils ont créés les hantent désormais.

Le Cachemire connaît une paix relative, le meilleur environnement depuis de nombreuses décennies, qui a abouti au bon déroulement des élections de développement du district à la fin de 2020. La population en a récolté les bénéfices malgré les restrictions imposées par la pandémie. L’armée indienne a également riposté aux violations du cessez-le-feu par des sanctions efficaces et immédiates. Balakot a encore démontré que l’Inde était disposée à escalader l’échelle. Le Pakistan est clairement surchargé non seulement le long de son flanc oriental avec l’Inde, mais aussi à l’ouest le long de ses frontières avec l’Afghanistan et l’Iran. En plus des fonctions de sécurité intérieure qui luttent contre diverses insurrections et organisations terroristes, ils sont également chargés de protéger les intérêts et les actifs chinois le long du corridor économique Chine-Pakistan (CPEC).

L’Inde, en revanche, même si elle est confrontée à un front étendu du Pakistan et de la Chine et aux dépenses de défense qui en résultent, est une étude à l’opposé. Son leadership, son économie et son armée sont forts et responsables. Pendant la pandémie, elle a assumé ses responsabilités et a relevé le double défi de la dévastation sanitaire et économique de la pandémie et de l’agression à ses frontières nordiques. Il a fourni des vaccins à un certain nombre de pays et a montré sa détermination tout en résistant à l’agression et à l’expansionnisme chinois par le professionnalisme de ses forces et la synergie entre les piliers politique, diplomatique et militaire.

La première indication publique du changement de position a été le discours du général Bajwa aux diplômés de la PAF le 2 février, où il a déclaré: «Nous sommes fermement attachés à l’idée du respect mutuel et de la coexistence pacifique. Il est temps de tendre la main de la paix dans toutes les directions. Le Pakistan et l’Inde doivent également résoudre la question de longue date du Jammu-et-Cachemire d’une manière digne et pacifique ».

Il serait irréaliste de ne pas s’attendre à ce que le Cachemire soit mentionné dans une tentative de paix du Pakistan, mais il semble que ce soit grave après une longue période. Le Cachemire reste la principale obsession de ses dirigeants; et donc son peuple, et reste une question sur laquelle la plupart des Pakistanais sont d’accord. Cependant, les politiques indiennes ne doivent pas être dictées par les compulsions nationales pakistanaises. Nos intérêts doivent guider nos réponses.

L’amiral Arun Prakash avait récemment déclaré: «nous devons être pragmatiques que ni la conquête ni la reconquête du territoire ne sont possibles au 21e siècle». La majorité de ceux de l’autre côté n’ont jamais fait partie de l’Inde, car ceux qui sont nés après l’indépendance sont pakistanais de naissance. Territoire à part, que faites-vous des millions de personnes de l’autre côté? Les expériences des conflits en Irak, en Afghanistan et en Syrie ont clairement révélé que l’intégration de la population après le conflit est une tâche extrêmement difficile. Nous devons nous pencher sur la paix, la stabilité et le développement économique à long terme, qui est notre priorité.

Le Pakistan voit à l’est une Inde puissante et forte que l’armée continuera de considérer comme une menace existentielle, un Afghanistan instable et un Iran complexe à l’ouest, dominant la Chine à son nord. Les États-Unis ne sont plus considérés comme un allié et à l’inverse, ils coopèrent avec l’Inde et l’étreinte se resserre dans le Quad. Le choix semble binaire soit de faire la paix, soit de continuer à combattre l’Inde et de devenir un protectorat militaire et une colonie économique de la Chine.

Le Pakistan est dans une situation difficile et est donc en train de changer de voie pour poursuivre la paix avec l’Inde dont il a besoin. Les dialogues et les négociations échouent lorsque l’un des participants est trop rigide ou réticent. L’Inde doit agir avec prudence, mais elle doit le faire. La coexistence pacifique et amicale est un état final réaliste. Nonobstant les résolutions du Parlement. Lorsque des accords sont conclus, les cartes changent, cela s’est produit récemment avec le Bangladesh avec des résultats positifs. Nous pouvons nous méfier du Pakistan et nous assurer que nous ne sommes pas pris pour un tour, mais nous devons nous engager. Il vaut mieux dialoguer avec des adversaires, une fois que certaines conditions sont réunies.

L’une des premières conditions resterait bien entendu une politique déclarée selon laquelle la terreur et les pourparlers ne peuvent aller de pair. Le Pakistan doit mettre fin au terrorisme transfrontalier. Les activités de l’État profond, de l’ISI doivent être réduites et le voile du déni plausible doit être levé à la fois en Inde et en Afghanistan. La rhétorique du Pakistan doit être traduite en action sur le terrain. Il y aura une série de mesures qui devront être lancées avant de prendre les mesures nécessaires et ce sera l’échange de hauts-commissaires. Cependant, ses remarques ont habilement jeté la responsabilité de la cour indienne de créer une atmosphère propice alors qu’elle doit éliminer le terrorisme transfrontalier comme prélude à la paix.

Il doit y avoir un cadre qui doit être élaboré pour faire avancer ce processus et discuter des questions fondamentales au cœur du problème. Il ne fait aucun doute que des différences fondamentales se durcissent avec le temps et que des décisions difficiles doivent être prises, mais nous devons d’abord établir un certain degré de confiance les uns avec les autres.

Alors que le Pakistan s’efforcera de maximiser ses avantages et d’optimiser ses gains, l’Inde doit être équilibrée. La paix dans le quartier est très importante pour le développement, la prospérité et la réduction de la pauvreté. Cependant, nous devons protéger nos intérêts nationaux pendant que nous avançons tout en instaurant cette paix. Parler même avec un adversaire peut avoir des dividendes. La rigidité n’amènera aucune des parties là où la rationalité doit prévaloir. Nous devons l’essayer après avoir pris les précautions nécessaires pour nous souvenir de nos leçons tirées de l’Accord de Simla et des sommets de Lahore et d’Agra. Pour quiconque, il est difficile de prévoir un avenir plein d’incertitude. Il s’agit de savoir comment les deux peuvent orienter le cours, une paix relative vaut mieux que Pas de guerre, pas de paix pour les deux nations.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Courriel: jagatbirsingh18@yahoo.co.in Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.