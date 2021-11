Un paléontologue applaudit le réalisme du film Jurassic World Dominion – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le 10 juin 2022 est la date à laquelle Jurassic World Dominion, le nouveau film de la franchise gigantesque, sortira en salles et Universal Pictures a récemment sorti un prologue spectaculaire qui, bien que réalisé par Colin lui-même Trevorrow, ne fera pas partie du film. Un clip qui a recueilli les éloges d’un vrai paléontologue qui a applaudi les images de la pièce pour sa rigueur scientifique

Cette préface de Dominion ramène les téléspectateurs 65 millions d’années en arrière à la période du Crétacé. En plus de montrer de nouveaux dinosaures jamais vus auparavant dans la saga, il a également sa part d’importance, le moustique qui a donné naissance à toute la franchise.

Dans une interview avec IGN, Joe Bonsor, expert en dinosaures et paléontologue au Natural History Museum de Londres et à l’Université de Bath, a commenté différents aspects qui apparaissent dans le prologue et dont les images contiennent des éléments plus réalistes que dans les versements précédents. .

En ce sens, Bonsor a souligné qu’il veut vraiment voir le résultat final du film et qu' »il sera intéressant de voir comment ils parviennent à un équilibre entre la science actuelle et leurs créations », a-t-il ajouté.

En outre, le scientifique de renom a spécifiquement fait allusion aux plumes d’une espèce, les théropodes : « Pour moi, le plus important, ce sont les plumes des théropodes, les dinosaures carnivores à deux pattes », a-t-il déclaré. Enfin, il a ajouté que « les rapaces sont généralement nus, seulement leur peau ».

Jurassic World Dominion Prologue : les dinosaures reprennent le contrôle du monde. Photo : Spécial.

« C’est peut-être parce qu’ils n’ont pas l’air si effrayants couverts de plumes, mais je pense que ce serait assez effrayant – un poulet de six pieds de haut avec des griffes acérées vous poursuit ! Je m’enfuirais », a-t-il conclu.

Le nouveau film de la saga reprendra ce qui s’est passé là où Jurassic World: The Fallen Kingdom s’est arrêté. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard reprendront leurs rôles d’Owen Grady et Claire Dearing, avec Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum de retour alors qu’ils reprennent leurs rôles de la trilogie originale de Jurassic Park.

Source : Cependant