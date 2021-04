Un Palestinien élimine Cobresal dans un match disputé

09/04/2021 à 06:11 CEST

. / Santiago du Chili

Dans un match de haute intensité, combattu jusqu’au dernier moment, le palestinien est devenue la deuxième équipe chilienne à accéder à la phase de groupes de la Copa Sudamericana, après battre Cobresal 2-1 ce jeudi au stade San Carlos de Apoquindo de Santiago. Avec des buts des attaquants Jonathan Benítez et Bryan Carrasco, ceux menés par José Luis Sierra se sont imposés dans un affrontement difficile, face à un adversaire qui a caressé le classement dans les derniers instants mais n’a pas pu finaliser.

Le premier but, à cinq minutes, a été marqué par l’ailier Bryan Carrasco celle définie uniquement au cœur de la zone. La première demi-heure a été complexe pour l’équipe « mineur », avec une bonne possession de Palestino et une forte pression contre l’équipe de Gustavo Huerta.

À 34 minutes, Marcos Sebastián Pol a égalisé les choses avec un tir à longue distance qui a glissé entre les mains du gardien Cristopher Toselli. L’équipe nordique a gagné en confiance après le but et à partir de maintenant, le match s’est déroulé dans les deux sens en attaque, avec de multiples arrivées des deux équipes et des fentes profondes vers le but opposé.

C’était l’attaquant Jonathan Benitez qui, après un dribble à l’entrée de la zone Cobresal, a décroché un puissant tir en diagonale qui a laissé le gardien Leandro Requena sans aucune chance à la 54e minute.

Palestino rejoint Huachipato pour continuer dans la course dans le tournoi continental.