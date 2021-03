03/09/2021 On à 18:01 CET

Arnau Montserrat

Plus d’un et deux supporters du Betis ont manqué de patience avec Borja Iglesias. Ils ont acheté un panda avec un nez énorme et ça leur est venu, en échange de 30 millions d’euros, un simple panda inoffensif. Comme celles de ces adorables photos. Six buts en 40 matchs marqués la saison dernière. Des records loin de ceux qu’il avait déployés à l’Espanyol où il a marqué 20 buts. C’étaient des chiffres «meurtriers».

Mais 2021 a été une « réinitialisation » pour Borja Iglesias. Plus précisément, le huitième de finale de la Coupe des huitièmes de finale contre la Real Sociedad. Un but en 14 matchs joués a ajouté l’attaquant de Betic qui a commencé la saison en tant que partant et a fini par être relégué sur le banc. Même sans minutes dans certains jeux. L’extension contre le ‘tuxri-urdin’ était ce tournant que je cherchais.

Il a marqué 2-1 et a terminé sa soirée avec le troisième pour sceller le billet pour un quart de finale où ils ont perdu contre l’Athletic. Depuis, cinq buts de plus en cinq matchs. Les trois derniers, clés. Les buts valent des points. Il a été l’auteur du but de la victoire par le minimum contre Getafe et lundi dernier, en entrant depuis le banc, a ouvert et fermé la voie du retour contre Alavés.

Un derby clé

Les hommes de Pellegrini ont désormais quatre victoires consécutives en Liga et ont assuré la sixième place, avec un accès à la Ligue Europa. Une marge de cinq points avec Villarreal, leur principal poursuivant. Mais ceux de Pellegrini ne sont pas satisfaits. Ils ont le derby contre Séville le week-end prochain où ils veulent donner un dernier coup et rejoignez le combat pour la Ligue des champions qui marque précisément son antagoniste citoyen. Ils l’ont à six points. Une victoire réduirait la distance de moitié. Avec le «panda» de son temps à l’Espanyol, tout est possible.