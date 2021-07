Un panel avec le juge Lokur, ancien juge du SC, pour enquêter sur la ligne Pegasus, déclare Mamata Banerjee

in

Banerjee a fait cette annonce peu de temps avant son départ pour Delhi pour une visite de trois jours.

Faisant un nouveau pas agressif dans sa lutte en cours avec le Centre, la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a annoncé lundi une commission d’enquête sur la prétendue surveillance des téléphones utilisant le logiciel espion Pegasus développé par la société de cyber-espionnage israélienne NSO Group.

Le juge à la retraite de la Cour suprême, le juge Madan B Lokur, et l’ancien juge en chef du juge de la Haute Cour de Calcutta (ret) Jyotirmay Bhattacharya, mèneront l’enquête. Banerjee a fait cette annonce peu de temps avant son départ pour Delhi pour une visite de trois jours au cours de laquelle elle rencontrera plusieurs dirigeants de l’opposition pour explorer les moyens de construire un front contre le BJP avant les élections de Lok Sabha de 2024.

Après une réunion spéciale du Cabinet du Bengale occidental lundi, le ministre en chef a déclaré : « Le cabinet a approuvé la nomination d’une commission d’enquête composée de l’honorable juge MB Lokur, juge à la retraite de la Cour suprême, et l’hon’ Le juge Jyotirmay Bhattacharya, juge en chef à la retraite de la Haute Cour de Calcutta, dans l’exercice du pouvoir en vertu de l’article 3 de la Loi sur les commissions d’enquête, 1952, en ce qui concerne le piratage, la surveillance, la mise sous surveillance, le suivi et l’enregistrement de téléphones portables de diverses personnes au Bengale occidental.

«Ils (les membres de la commission) examineront qui sont tous impliqués dans ce piratage et comment ils mènent cette activité illégale. Et aussi comment ils gardent les autres mamans », a déclaré Banerjee lors d’une conférence de presse à Calcutta. « Nous pensions que le gouvernement central prendrait des mesures à ce sujet et formerait une équipe d’enquête neutre. Cependant, ils ne l’ont pas fait. Ensuite, nous avons décidé de créer nous-mêmes une commission d’enquête.

En vertu de la Loi sur les commissions d’enquête, le Centre et les États peuvent engager une enquête. En vertu de l’article 3(a) de la loi, une fois que le Centre a nommé une commission, un État ne peut, « sauf avec l’approbation du gouvernement central, nommer une autre commission pour enquêter sur la même question aussi longtemps que la commission nommée par le Le gouvernement central fonctionne ».

L’article 3 (b) de la loi, cependant, stipule qu’une fois qu’un gouvernement d’État a nommé une commission, « le gouvernement central ne doit pas nommer une autre commission pour enquêter sur la même question tant que la commission nommée par le gouvernement d’État fonctionne. , à moins que le gouvernement central ne soit d’avis que le champ de l’enquête devrait être étendu à deux ou plusieurs États ».

Le Centre n’a pas jusqu’à présent répondu aux demandes persistantes de l’opposition pour une enquête sur les révélations de l’enquête médiatique mondiale intitulée le Projet Pegasus, qui a identifié un grand nombre de politiciens, hommes d’affaires, fonctionnaires et journalistes dont les téléphones ont peut-être été le logiciel espion.

Le Centre a également fermement refusé de confirmer ou de nier en termes non équivoques si une telle espionnage avait effectivement eu lieu et, dans l’affirmative, par qui. Il a plutôt allégué que l’enquête mondiale avait été programmée pour saper la démocratie indienne et perturber la session de la mousson du Parlement.

Deux requêtes distinctes, dont une par le député du CPI (M) Rajya Sabha John Brittas, ont été déposées devant la Cour suprême, demandant une enquête surveillée par un tribunal par une équipe spéciale d’enquête (SIT) sur les allégations d’espionnage. Parmi les noms révélés par l’enquête menée par l’association française Forbidden Stories et l’organisation mondiale de défense des droits humains Amnesty International, ainsi que 16 partenaires médiatiques internationaux, dont The Wire en Inde, figurent ceux de la députée du Congrès de Trinamool et du neveu du ministre en chef Abhishek Banerjee, et de son conseiller. pour les élections à l’Assemblée, Prashant Kishor.

