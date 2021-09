Un panel de CNN dénonce l’incapacité de l’administrateur de Biden à communiquer clairement sur COVID: “Les gens se sentent secoués”

Un panel de CNN a fustigé dimanche l’administration Biden pour avoir devancé la science sur les injections de rappel, notant que les Américains étaient “frustrés” par le hasard à la Maison Blanche.

Le président Biden a proclamé que les injections de rappel seraient disponibles au public d’ici le 20 septembre, mais la Food and Drug Administration (FDA) a semblé être prise au dépourvu par cet objectif. Ils ont déclaré à la Maison Blanche que les régulateurs ont besoin de plus de temps pour examiner les données nécessaires avant de fixer une date. La FDA est sur le point d’approuver les boosters pour ceux qui ont reçu le vaccin Pfizer-BioNTech, mais l’attente serait plus longue pour ceux qui ont reçu les vaccins Johnson & Johnson et Moderna.

Deux hauts fonctionnaires de l’agence ont démissionné à la suite d’un désaccord sur le délai. Le Dr Marc Siegel l’a décrit comme “un gâchis pour l’administration” dans une récente interview “America’s Newsroom”.

BIDEN A PROMIS DE ” SUIVRE LA SCIENCE “, MAIS CERTAINS EXPERTS ESTIMENT QUE LA SCIENCE DOIT LE SUIVRE

“Le retard est peut-être minime, mais il suscite des inquiétudes quant à l’influence de la Maison Blanche sur les décisions scientifiques”, a déclaré dimanche Kaitlan Collins de CNN dans “Inside Politics”.

Le journaliste politique national du Wall Street Journal, Joshua Jamerson, a déclaré que les électeurs avec lesquels il s’était entretenu étaient « frustrés » par les changements de poteaux de but de la Maison Blanche.

“Il ne fait aucun doute que les gens se sentent secoués”, c’est ainsi que la correspondante politique nationale de TIME, Molly Ball, l’a décrit.

Ball a suggéré que pendant que tout le monde “comprend” que l’administration traite de nouvelles variantes, leur gestion et leur message des nouveaux défis n’ont pas aidé les choses.

“Mais en même temps, il y a eu une incapacité claire à communiquer clairement et de manière cohérente avec le peuple américain et en particulier quand tant de gens… “Et encore une fois, ce n’est pas la faute de l’administration. Les gens étaient-ils préparés et les gens savaient-ils ce qu’ils étaient censés faire ensuite, y avait-il un ensemble de normes nationales claires?”

Elle a ajouté que l’administration s’était « efforcée » de gérer le paysage changeant de COVID-19.

“L’administration s’était efforcée de faire face à toutes ces situations inattendues d’une manière qui n’inspirait pas confiance”, a déclaré Ball.

Un nombre croissant de personnes deviennent insatisfaites de la gestion de la pandémie par Biden, selon de nouveaux chiffres de sondage. Le nombre d’approbations de Biden a également diminué à la suite du retrait désastreux des troupes américaines d’Afghanistan, qui a entraîné une prise de contrôle du pays par les talibans et la mort tragique de militaires américains.

Biden a également été frappé pour son comportement lors de sa rencontre avec des familles d’étoiles d’or, des parents l’accusant d’avoir jeté un coup d’œil à sa montre à plusieurs reprises lors de la cérémonie de transfert digne et d’avoir longuement parlé de son défunt fils Beau au lieu de leurs fils et filles. Un titre original du New York Times disait : ” Biden, toujours en deuil de son fils, constate que tout le monde ne veut pas en entendre parler “, avant que le média n’adoucisse le langage. Il se lit maintenant: “En invoquant Beau, Biden aborde une perte qui a guidé sa présidence.”