Un panel de la Chambre enquêtera sur la tragédie du concert d’Astroworld

Un comité du Congrès a lancé une enquête sur le promoteur du festival de musique Astroworld à Houston, au cours duquel 10 personnes ont été tuées lors d’une énorme vague de foule, et les participants étaient tellement entassés que beaucoup ne pouvaient ni respirer ni bouger les bras.

Le House Oversight and Reform Committee a envoyé une lettre mercredi au président et chef de la direction de Live Nation Entertainment Inc., Michel Rapino, demandant des informations sur le rôle de l’entreprise dans le festival et le concert du 5 novembre par la superstar du rap Travis Scott.

Les gens laissent des fleurs à l’extérieur du festival Astroworld annulé à NRG Park le mois dernier à Houston, au Texas, où 10 personnes sont décédées et 25 personnes ont été transportées dans des hôpitaux locaux après ce qu’ils décrivent comme un afflux de foule. (Photo : Alex Bierens de Haan/.)

Les informations demandées par le comité comprenaient des détails sur la sécurité, le contrôle des foules et la planification d’incidents faisant un grand nombre de victimes ; des détails sur les briefings d’avant-spectacle par Live Nation ou ses filiales sur tout problème de sécurité ; et quelles mesures le promoteur du concert prendra pour prévenir les blessures ou les décès lors d’événements futurs.

« Des rapports récents soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à savoir si votre entreprise a pris des mesures adéquates pour assurer la sécurité des 50 000 spectateurs qui ont assisté au festival Astroworld », a déclaré le comité dans la lettre.

Le comité demande à Live Nation de fournir de la documentation sur les questions d’ici le 7 janvier et de fournir un briefing aux membres du comité d’ici le 12 janvier.

Une telle séance d’information se déroulerait à huis clos et ne serait pas ouverte au public.

« Nous aidons les autorités locales dans leur enquête et partagerons bien sûr également des informations avec le Comité. La sécurité est au cœur des événements en direct et Live Nation s’engage dans une planification détaillée de la sécurité en coordination avec les parties prenantes locales, notamment les forces de l’ordre, les pompiers et les EMT. Nous sommes navrés par les événements d’Astroworld et nos plus sincères condoléances vont aux familles et aux amis des victimes », a déclaré Live Nation dans un communiqué.

La plus jeune des 10 victimes avait 9 ans Ezra Blount. Les autres personnes décédées en tête d’affiche, Scott, étaient âgées de 14 à 27 ans.

Quelque 300 personnes ont été blessées et soignées sur le site du festival, et 25 ont été transportées dans des hôpitaux.

La semaine dernière, des responsables ont annoncé que les personnes tuées lors du concert étaient mortes d’asphyxie par compression. Un expert médical a déclaré que la pression exercée par la foule lors de l’événement était si forte qu’elle a rapidement expulsé tout l’air des poumons des victimes, les faisant s’évanouir en une minute environ et mourir parce que des organes critiques, tels que le cœur et le cerveau, ont été appauvris en oxygène.

Près de 400 poursuites ont été déposées pour des blessures et des décès lors du concert, dont beaucoup contre Live Nation et Scott.

