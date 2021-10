Un panel de la FDA recommande à l’unanimité les injections de rappel de J&J Covid aux adultes qui ont déjà reçu la première dose

Une infirmière administre une injection sur le site de vaccination COVID-19 soutenu par la FEMA au Valencia State College le premier jour où le site a repris l’offre du vaccin Johnson & Johnson.

Vendredi, un influent comité consultatif de la Food and Drug Administration a déclaré que l’agence devrait autoriser les rappels du vaccin à injection unique Covid-19 de Johnson & Johnson aux plus de 15 millions d’Américains qui ont déjà reçu la dose initiale.

Le vote à l’unanimité – par le comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques connexes de l’agence – est une étape critique avant que les États-Unis ne puissent commencer à donner une deuxième chance aux bénéficiaires de J&J, dont certains ont déclaré qu’ils étaient impatients d’obtenir la protection supplémentaire. Des études ont montré qu’une dose du vaccin de J&J était comparativement moins efficace que les vaccins à ARN messager à deux doses fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna.

Le panel a recommandé les rappels à toutes les personnes de 18 ans et plus qui ont déjà reçu la première injection de J&J au moins deux mois après la dose initiale. De nombreux membres du comité ont déclaré qu’il devrait être considéré comme un vaccin à deux doses, un peu comme celui de Moderna et de Pfizer.

Le même comité a recommandé jeudi des injections de rappel de Moderna aux personnes âgées de 65 ans et plus et à d’autres adultes à haut risque, conformément aux directives pour le vaccin de Pfizer.

La FDA suit généralement les conseils du comité, et une décision finale de ses régulateurs pourrait intervenir en quelques jours. L’agence n’est cependant pas le feu vert définitif. La semaine prochaine, un groupe consultatif sur les vaccins des Centers for Disease Control and Prevention décidera qui devrait recevoir les injections supplémentaires de J&J. S’il émet une recommandation et que la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, approuve, les injections de rappel pourraient commencer immédiatement.

J&J, qui a reçu l’autorisation pour son vaccin fin février, a demandé à l’agence d’approuver un rappel de son vaccin à dose unique pour les personnes âgées de 18 ans et plus le 5 octobre. Elle a soumis des données montrant qu’une deuxième dose a des performances similaires à les vaccins à ARNm, augmentant la protection contre l’infection symptomatique de 72 % à 94 % lorsqu’ils sont administrés deux mois après la première dose aux États-Unis.

Quelques jours avant la réunion de vendredi, les scientifiques de la FDA ont publié une analyse sur la demande de J&J pour un rappel, remettant en question la solidité des données. La FDA a déclaré que les gens pourraient bénéficier d’une deuxième dose, mais a ajouté que les informations fournies par la société étaient limitées et que l’agence n’avait pas encore tout vérifié. Il a reconnu qu’une seule dose de J&J était systématiquement moins efficace que les vaccins à ARNm dans les essais cliniques et dans les études dans le monde réel.

Avant le vote, certains membres du comité ont demandé à la FDA s’ils pouvaient reporter une décision sur les boosters, affirmant qu’il était peut-être trop tôt car il restait encore un certain nombre de questions en suspens. D’autres membres se sont demandé pourquoi l’agence avait déposé la demande de J&J devant le comité avant qu’elle n’ait pu vérifier toutes les données.

« Est-il possible de dire que c’est un peu tôt? Il y a un certain nombre de problèmes qui sont encore en suspens », a déclaré le Dr Cody Meissner de l’Université Tufts. « Il y a beaucoup d’incertitudes, à ce stade, ce qui rend difficile de voter pour ou contre ce soir. »

Bien que le membre du comité, le Dr Michael Nelson, ait déclaré que les données de J&J étaient « un peu immatures et quelque peu rares dans plusieurs domaines », il a déclaré qu’il pensait que les données d’innocuité et d’efficacité dont ils disposaient jusqu’à présent étaient suffisantes pour soutenir une utilisation d’urgence aux États-Unis.

« Je suis certainement d’accord avec mes collègues pour dire que cela ressemble plus à un vaccin à deux doses », a-t-il déclaré.

En expliquant la rapidité de l’examen, le président du comité, le Dr Arnold Monto, a noté les performances inférieures du vaccin à injection unique de J&J par rapport à celles de Pfizer et de Moderna.

« Il y a un impératif de santé publique ici », a-t-il déclaré, « parce que ce que nous voyons, c’est un groupe avec une efficacité globale inférieure à celle que nous avons vue avec les vaccins à ARNm, il est donc urgent de faire quelque chose. »

Les responsables de la FDA ont reconnu lors de leurs présentations devant le panel que les essais de J&J avaient été réalisés avec de petits groupes d’échantillons de participants, ce qui rendait difficile de tirer des conclusions sur les données. Le Dr Peter Marks, le principal organisme de réglementation des vaccins de l’agence, a demandé au groupe d’aller de l’avant avec la réunion et de répondre aux préoccupations en suspens des membres à la fin.

Le Dr Johan Van Hoof, responsable du développement de vaccins J&J, a déclaré au comité que les rappels administrés six mois après la dose primaire ont entraîné une augmentation de 12 fois des anticorps.

L’administration de rappels après six mois a également entraîné une augmentation proportionnelle de l’efficacité du vaccin contre les variantes de Covid, y compris la souche delta hautement transmissible, a déclaré Van Hoof. Les données de la société sont basées sur un groupe de 17 volontaires âgés de 18 à 55 ans. Une étude plus vaste portant sur 51 participants à l’essai a constaté une augmentation de près de 5 fois des anticorps d’un rappel J&J administré deux mois après la première dose.

Les 17 participants à l’essai de six mois de J&J n’ont connu aucun nouvel effet secondaire indésirable, a déclaré le médecin-conseil de la FDA, le Dr Timothy Brennan, au comité consultatif de l’agence. Parmi les participants, environ 47% ont signalé des symptômes de maux de tête, 26% ont signalé de la fatigue et 21% ont signalé des myalgies ou des douleurs musculaires après avoir reçu un rappel J&J.

Selon le directeur de J&J, le Dr Macaya Douoguih, directeur de J&J, aucune donnée ne suggère que les personnes courent un risque accru de développer une maladie rare mais grave de caillot sanguin après avoir reçu une deuxième dose du vaccin de J&J.

Elle a présenté des données du Royaume-Uni sur les deuxièmes doses du vaccin d’AstraZeneca, qui utilise une plate-forme similaire à celle de J&J. Les données montrent que le taux de thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin, ou VITT, après une deuxième dose était moins fréquente que la première.

« Bien que les vecteurs ne soient pas tout à fait les mêmes, les données peuvent donner un aperçu du risque potentiel », a déclaré Douoguih.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.