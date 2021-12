Un panel du CDC déclasse le vaccin J&J en raison de la mort par caillots sanguins

de WND :

Recommande aux Américains de choisir des clichés d’autres fabricants

En raison de préoccupations concernant les caillots sanguins, un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a voté à l’unanimité pour recommander les vaccins à ARNm à deux doses Pfizer et Moderna par rapport au vaccin à injection unique Johnson & Johnson.

Le CDC a publié cette semaine de nouvelles données montrant que davantage de cas de caillots sanguins se sont produits depuis que l’agence a temporairement interrompu le vaccin de Johnson & Johnson en avril, a rapporté Fox Business.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Les caillots sanguins sont connus sous le nom de « thrombose avec syndrome de thrombocytopénie ».

Les chercheurs ont découvert que les femmes âgées de 30 à 49 ans sont les plus touchées par la coagulation du sang. Le taux d’occurrence estimé est d’environ 1 sur 100 000 coups.

Le responsable du CDC, le Dr Isaac See, a déclaré jeudi que les responsables de la santé avaient confirmé 54 cas de coagulation sanguine liés au vaccin J&J. Neuf ont été mortels et deux autres décès sont soupçonnés d’être liés à la coagulation du sang.

La décision d’accepter la recommandation du panel revient à la directrice du CDC, Rochelle Walensky.

Environ 16 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson ont été administrées aux États-Unis, contre environ 470 millions de doses des vaccins Pfizer et Moderna.

Selon l’American Society of Hematology, les symptômes de caillots sanguins surviennent généralement environ six à 14 jours après l’injection du vaccin Johnson & Johnson. Les symptômes comprennent des maux de tête sévères, des douleurs abdominales, des maux de dos et des nausées.

Contrairement aux vaccins à ARN messager, le vaccin Johnson & Johnson est un vaccin à vecteur viral, qui utilise un adénovirus inoffensif. Le vaccin remplace une petite partie des instructions génétiques de l’adénovirus par des instructions génétiques pour la protéine de pointe du SRAS-CoV-2, produisant des anticorps pour le combattre. La technologie d’ARNm de Pfizer et Moderna « enseigne » aux cellules à fabriquer une protéine qui déclenche une réponse immunitaire plutôt que d’insérer un virus vivant.

Une étude publiée mardi dans la revue Nature Medicine de l’Université d’Oxford montre que les vaccins COVID-19 peuvent provoquer une myocardite, une inflammation du cœur, chez les jeunes à un taux supérieur à l’incidence du COVID-19.

En octobre, citant des inquiétudes concernant la myocardite, la Food and Drug Administration a retardé sa décision sur l’administration du vaccin Moderna aux jeunes.

À l’époque, la Suède, la Finlande et la Norvège ont interrompu le vaccin Moderna COVID-19 pour les jeunes, et l’Islande a cessé d’administrer le vaccin à tout le monde.

De plus, l’autorité sanitaire française< a déconseillé l'utilisation du vaccin Moderna en raison du risque de myocardite.

Lire la suite @ WND.com