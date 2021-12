Un panel du gouvernement recommande l’EUA pour les vaccins COVID-19 Covovax, Corbevax et la pilule anti-Covid molnupiravir

La SEC sur COVID-19 du CDSCO, qui a examiné les demandes d’autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) du Serum Institute of India (SII) pour la deuxième fois lundi, après une délibération détaillée a recommandé d’accorder l’EUA à Covovax.

Un groupe d’experts de l’autorité pharmaceutique centrale du pays a recommandé d’accorder une autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin COVID-19 du Serum Institute of India Covovax et au vaccin biologique E Corbevax sous certaines conditions, ont indiqué lundi des sources officielles.

Le comité d’experts en la matière (SEC) sur COVID-19 de la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) a également recommandé lundi d’accorder l’autorisation de fabriquer et de commercialiser la pilule anti-Covid Molnupiravir pour une utilisation d’urgence restreinte pour le traitement des patients adultes atteints de SpO2 93 pour cent et qui présentent un risque élevé de progression de la maladie, y compris l’hospitalisation ou le décès, sous certaines conditions. Toutes les recommandations ont été envoyées au Drugs Controller General of India (DCGI) pour approbation finale.

« Le comité a noté que le vaccin est fabriqué par transfert de technologie de Novavax et est approuvé par l’Agence européenne des médicaments pour une autorisation de mise sur le marché conditionnelle et a également obtenu une liste d’utilisation d’urgence par l’OMS », a déclaré une source officielle.

Prakash Kumar Singh, directeur des affaires gouvernementales et réglementaires chez SII, avait déposé en octobre auprès de la DCGI une demande d’autorisation de mise sur le marché de Covovax pour une utilisation restreinte en cas d’urgence.

Le bureau de la DCGI avait accordé à SII l’autorisation de fabriquer et de stocker le Covovax le 17 mai. Sur la base de l’approbation de la DCGI, jusqu’à présent, la société basée à Pune a fabriqué et stocké les doses de vaccin.

En août 2020, le fabricant américain de vaccins Novavax Inc avait annoncé un accord de licence avec SII pour le développement et la commercialisation du NVX-CoV2373, son candidat vaccin COVID-19, dans les pays à revenu faible et intermédiaire et en Inde.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait publié le 17 décembre une liste d’utilisation d’urgence pour Covovax, élargissant le panier de jabs validés par l’organisme mondial de santé contre la maladie virale.

Quant à Biological E’s Corbevax, à la lumière des recommandations de la réunion du SEC du 10 décembre, le cabinet a déposé une proposition d’autorisation de mise sur le marché du vaccin à usage restreint d’urgence chez l’adulte ainsi que les données intermédiaires de sécurité et d’immunogénicité de la phase 2 mises à jour. /3 et mise à jour des données intermédiaires de sécurité et d’immunogénicité de l’essai de phase 3 avec comparateur actif.

Le comité a noté que la société a soumis un suivi de sécurité de six mois après la deuxième dose de l’essai clinique de phase 1, une sécurité de 90 jours de la partie de phase -2 et des données de sécurité de 60 jours de l’étude de comparaison active de phase 2/3 et de phase 3.

La société a soumis des données provisoires sur l’immunogénicité d’un essai comparatif actif de phase 3 qui ont montré une supériorité par rapport au comparateur en ce qui concerne les titres d’anticorps de neutralisation virale, a déclaré la source officielle.

« Après une délibération détaillée, le comité a recommandé l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché du vaccin SARS-CoV-2 (Covid-19) contenant l’antigène RBD du SARS-CoV-2 pour une utilisation restreinte en situation d’urgence sous réserve de diverses dispositions réglementaires », a déclaré la source. mentionné.

Le vaccin doit être administré par voie intramusculaire en deux doses de 0,5 ml chacune avec un intervalle de 28 jours (jours 0 et 28) et doit être conservé entre 2 degrés Celsius et 8 degrés Celsius, a ajouté la source.

La SEC a également recommandé lundi d’accorder l’autorisation de fabriquer et de commercialiser la pilule anti-Covid Molnupiravir pour une utilisation d’urgence restreinte pour le traitement des patients adultes COVID-19 atteints de SpO2 à 93 % et qui présentent un risque élevé de progression de la maladie, sous réserve de certaines conditions.

Les laboratoires du Dr Reddy en consortium avec Cipla, Mylan, Torrent, Emcure et Sun pharma avaient présenté leur proposition d’approbation des gélules de Molnupiravir 200 mg pour approbation en situation d’urgence ainsi que divers documents justificatifs. y compris les données cliniques dans le pays, ont indiqué des sources officielles. Selon les conditions, le médicament ne doit être vendu au détail que sur prescription de médecins spécialistes.

Selon les conditions, le médicament n’est pas autorisé pour une utilisation chez les patients de moins de 18 ans et pour l’initiation du traitement chez les patients nécessitant une hospitalisation immédiate en raison de COVID-19 à ce stade. Cependant, s’il a été initié avant l’hospitalisation en raison du COVID 19, il peut être poursuivi, ont indiqué des sources.

Il n’est pas autorisé pour une utilisation pendant plus de cinq jours consécutifs et pour la prophylaxie pré-exposition ou post-exposition pour la prévention du COVID-19 chez les femmes enceintes.

La Food and Drug Administration des États-Unis a récemment autorisé le Molnupiravir de Merck pour le traitement des cas légers à modérés de COVID-19 chez les adultes à risque de maladie grave.

Avant cela, en novembre, la Grande-Bretagne avait accordé une autorisation conditionnelle à l’antiviral contre les coronavirus de Merck, la première pilule qui a réussi à traiter Covid-19.

La pilule est destinée à être prise deux fois par jour pendant cinq jours par des personnes à domicile atteintes de Covid-19 légère à modérée. Dans un essai clinique sur des personnes à haut risque au début de la maladie, il a été démontré que le médicament de Merck réduisait les hospitalisations et les décès d’environ 30 %.

