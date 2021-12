Un panel parlementaire plaide pour une plus grande responsabilité pour les plateformes de médias sociaux, la réglementation des données non personnelles

Le comité parlementaire a en outre recommandé qu’un délai approximatif de 24 mois soit accordé pour la mise en œuvre de toutes les dispositions de la loi.

Une commission parlementaire a recommandé jeudi d’élargir la portée de la législation proposée sur la protection des données pour inclure à la fois les données personnelles et non personnelles et a demandé une plus grande responsabilité pour les plateformes de médias sociaux en les traitant comme des éditeurs.

Le Comité mixte sur le projet de loi sur la protection des données personnelles, 2019, dirigé par le député du BJP PP Chaudhary, a déposé son rapport dans les deux Chambres jeudi.

Les principaux points saillants du rapport incluent l’élargissement du champ d’application du projet de loi pour couvrir également les données non personnelles, une réglementation plus stricte pour les plateformes de médias sociaux et la création d’une autorité réglementaire des médias, selon un communiqué du secrétariat de Lok Sabha.

Le panel a également privilégié un cadre pour réglementer les fabricants de matériel, qui collectent également des données avec le logiciel. Elle a privilégié un mécanisme de certification de tous les appareils numériques et Internet des objets (IoT).

« Le comité, compte tenu de la nécessité immédiate de réglementer les intermédiaires des médias sociaux, a exprimé la ferme conviction que ces intermédiaires désignés peuvent travailler en tant qu’éditeurs du contenu dans de nombreuses situations, du fait qu’ils ont la possibilité de sélectionner le destinataire de la contenu et également exercer un contrôle sur l’accès à tout contenu hébergé par eux », indique le rapport, affirmant qu’un mécanisme doit être conçu pour leur réglementation.

Le panel a recommandé que toutes les plateformes de médias sociaux, qui n’agissent pas en tant qu’intermédiaires, soient traitées comme des « éditeurs » et soient tenues responsables du contenu qu’elles hébergent.

« En outre, le Comité a recommandé qu’une autorité statutaire de réglementation des médias, sur le modèle du Conseil de la presse de l’Inde, puisse être mise en place pour réglementer le contenu sur toutes ces plateformes médiatiques, quelle que soit la plateforme sur laquelle leur contenu est publié, que ce soit en ligne. , imprimé ou autre », a-t-il déclaré.

Un mécanisme devrait être conçu où les plateformes de médias sociaux, qui n’agissent pas en tant qu’intermédiaires, seront tenues responsables du contenu des comptes non vérifiés sur leurs plateformes.

« Une fois la demande de vérification soumise avec les documents nécessaires, les intermédiaires des médias sociaux doivent obligatoirement vérifier le compte », indique le rapport.

Le panel a suggéré qu’aucune plate-forme de médias sociaux ne devrait être autorisée à opérer en Inde, à moins que la société mère gérant la technologie n’installe un bureau en Inde.

Il a également cherché à élargir la sphère de la législation sur la protection des données en incluant les données personnelles et non personnelles, affirmant que définir ou restreindre la nouvelle législation uniquement à la protection des données personnelles ou la nommer projet de loi sur la protection des données personnelles est « nuisible à la vie privée ».

« Le comité recommande donc que, étant donné que la DPA (Autorité de protection des données) traitera à la fois les données personnelles et non personnelles, tout autre cadre politique / juridique sur les données non personnelles puisse faire partie du même texte au lieu d’un autre législation », a-t-il déclaré.

Dès que les dispositions visant à réglementer les données non personnelles seront finalisées, il pourrait y avoir une réglementation distincte sur les données non personnelles dans la loi sur la protection des données qui sera réglementée par l’Autorité de protection des données, a-t-il suggéré.

La commission mixte du Parlement avait, le mois dernier, adopté le rapport sur le projet de loi sur la protection des données personnelles. Le projet de loi sur la protection des données vise à donner au gouvernement le pouvoir d’exempter ses agences d’enquête des dispositions de la loi, une décision à laquelle s’est fortement opposée les députés de l’opposition qui ont déposé leurs notes de dissidence.

Les suggestions faites par le panel ne sont pas contraignantes.

Le comité parlementaire a en outre recommandé qu’un délai approximatif de 24 mois soit accordé pour la mise en œuvre de toutes les dispositions de la loi.

D’autres recommandations incluent des principes directeurs fixes pour gérer une violation de données, un mécanisme à suivre/décidé pour le traitement des données personnelles lorsque l’enfant atteint l’âge de la majorité, un système financier alternatif à développer en Inde.

Le comité, dans son rapport, a déclaré que bien qu’il existe des dispositions (dans le projet de loi) pour le transfert transfrontalier de données, « certaines mesures concrètes doivent être prises par le gouvernement central pour garantir qu’une copie miroir des données personnelles sensibles et critiques qui est déjà en possession des entités étrangères soit obligatoirement amené en Inde dans un délai déterminé ».

Un délai de 72 heures pour signaler une violation de données personnelles a été suggéré.

Le panel a également préconisé que les dispositions relatives aux sanctions pour les « fiduciaires des données » (ceux qui déterminent le but et les moyens du traitement des données personnelles) restent flexibles, affirmant que « la flexibilité dans l’imposition des sanctions est requise car la technologie numérique évolue rapidement et le quantum de la sanction à imposer devrait être décidée en tenant compte de ces facteurs ».

Le comité a noté qu’à l’heure actuelle, il n’existe pas d’agence unique qui réglemente les différentes formes de médias, en particulier les médias d’information, dans le pays.

« De l’avis du Comité, les régulateurs des médias existants tels que le Conseil de la presse de l’Inde ne sont pas correctement équipés pour réglementer le secteur du journalisme qui cherche à utiliser des méthodes de communication modernes telles que les plateformes de médias sociaux ou Internet en général », a-t-il déclaré.

À cet égard, le comité a estimé qu’il était nécessaire de créer un organisme statutaire de réglementation des médias pour atteindre ces objectifs.

« Le comité a souhaité que l’article 36 (e) puisse être modifié pour autoriser tout régulateur statutaire des médias que le gouvernement pourrait créer à l’avenir et jusqu’à ce que le gouvernement puisse également émettre des règles à cet égard », indique le rapport du groupe d’experts.

