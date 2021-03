Un panel parlementaire suggère un examen systémique du système financier par la RBI

Il a en outre recommandé que les chiens de garde soient plus vigilants et plus prudents dans leur application des réglementations au lieu de freiner la croissance des start-ups crédibles dans le secteur.

La commission parlementaire permanente des finances a recommandé un examen systémique par la Reserve Bank of India (RBI) afin de prévenir une crise du type de celle que le groupe Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS) a subie en 2018. Dans son rapport du 10 mars , le comité dirigé par Jayant Sinha a également suggéré un système de rotation des agences de notation de crédit (ARC), que le gouvernement a aboli.

Le comité a déclaré que la résolution d’IL&FS restait en instance devant le tribunal d’appel national du droit des sociétés et que les retards dans le processus de résolution provoquaient non seulement une forte érosion de la valeur pour les banquiers et autres créanciers, mais rendaient également insaisissables les lacunes du système.

«Il est nécessaire de combler ces lacunes, car les défauts de paiement ont mis en péril des centaines d’investisseurs, de banques et de fonds communs de placement associés à IL&FS et plusieurs NBFC (sociétés financières non bancaires) ont également fait face à la peur des défauts, jusqu’à ce que le gouvernement intervienne en temps opportun dans la question. Tout en prenant note des différentes enquêtes en cours et des sanctions infligées par la suite en cas de manquement à la diligence raisonnable, le Comité souhaite qu’un examen systémique approfondi soit effectué par la RBI afin que de tels épisodes impliquant des « entités d’importance systémique » soient évités, »Dit le rapport.

Auparavant, la RBI avait déclaré à plusieurs reprises qu’elle surveillait en permanence les 50 meilleures NBFC à la recherche de signes de contagion.

Le panel a observé que davantage d’entités, en particulier les start-ups dotées de la capacité et de l’expertise requises pour faire partie du secteur de la notation de crédit, devraient être encouragées à participer au système. Cela pourrait contribuer à favoriser une concurrence saine en garantissant des règles du jeu équitables et en éliminant la complaisance dans le secteur de la notation de crédit. Il a en outre recommandé que les chiens de garde soient plus vigilants et plus prudents dans leur application des réglementations au lieu de freiner la croissance des start-ups crédibles dans le secteur.

Le rapport suggérait que le ministère et le régulateur devraient explorer la rotation obligatoire des agences de notation sur le modèle des commissaires aux comptes pour éviter les pièges d’une longue association entre l’émetteur et l’agence de notation de crédit (ARC), à la lumière des récents cas de défaillance de Les agences de notation dans la détection de «troubles» mijotés dans leurs entités clientes.

«Dans le même ordre d’idées, le ministère peut également évaluer la suggestion de faire effectuer obligatoirement la notation par plus d’une agence (double ou multiple), en particulier en ce qui concerne les titres de créance / crédit bancaire portant sur de gros montants, disons plus de 100 crore. Cela aidera les investisseurs à accéder à différentes positions / points de vue pour une décision éclairée », a recommandé le panel.

Le ministère des Finances a répondu en disant que l’exigence obligatoire d’une double notation pour les titres de créance augmenterait le coût d’émission de la dette et, par conséquent, aurait un impact négatif sur les intérêts des émetteurs d’obligations de sociétés et entraverait la croissance du marché des obligations de sociétés. Dans la pratique, de nombreux émetteurs obtiennent des notations de deux ou plusieurs agences de notation sur l’insistance des investisseurs.

«En ce qui concerne la rotation obligatoire… l’évaluation de la notation d’une agence de notation doit être tournée vers l’avenir, contrairement à l’audit. De plus, la rotation obligatoire découragerait les agences de notation de bonne qualité. Cela garantira également des affaires pour les agences de notation moins efficaces », a déclaré le ministère.