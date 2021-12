Un panéliste de la BBC QT s’en prend à Boris à propos d’un échappé de Covid – « Comment pouvons-nous faire confiance à ces personnes ? » | Royaume-Uni | Nouvelles

Les commentaires interviennent alors que le Premier ministre, 57 ans, subit une pression croissante à la suite de rapports Downing Street a organisé des fêtes festives à Noël dernier tandis que l’Angleterre était confrontée à des restrictions sur les coronavirus interdisant les grands rassemblements. S’exprimant lors de l’émission phare de la BBC sur les questions d’actualité, l’heure des questions, Steven Barlette, un entrepreneur, a expliqué comment le public avait perdu confiance en Boris Johnson et a suggéré qu' »il doit y aller ».

Il a déclaré: «Chaque fois que je rafraîchis mon fil Twitter, les dernières nouvelles de ce gouvernement sont que quelqu’un a menti, nous a trompés.

« Comment pouvez-vous, dans ce contexte, avoir confiance que ces personnes nous sortiront de la pandémie et la conséquence du manque de confiance est très claire.

« Donc, Boris, une fois que votre petite amie vous trompe, vous serez toujours méfiant, alors Boris doit vraiment y aller. »

M. Johnson a été témoin de beaucoup de chaleur de la part du public pour avoir mal géré la pandémie de Covid-19.

M. Steven a poursuivi: «Ils ont mené une étude en Europe où ils ont examiné l’adoption du vaccin et ils ont vu comment dans certains pays, où ils ont un degré élevé de confiance, plus de gens ont adopté le vaccin et étaient plus optimistes à propos du vaccin.

« Un environnement de faible confiance entraîne donc la mort. Pour ces parties, cela semble insignifiant, mais cela entraînera la mort si nous érodons la confiance dans la pandémie. »

Tout en parlant de perdre la confiance dans le gouvernement, M. Steven s’est tourné vers la députée conservatrice Rachel Maclean et a déclaré: «Et je pense en fait que Rachel, vous ne faites pas confiance à Borris. Est-ce que tu? »

Ce à quoi Mme Rachel a répondu : « Oui, je lui fais confiance. Écoutez, je suis la seule personne ici qui peut parler au nom du gouvernement ici.

« Il est compréhensible qu’il y ait une colère palpable dans la pièce et c’est comme ça que ça va être et je l’accepte parfaitement. »

M. Johnson a été mis dans une tache après que des informations sur l’organisation d’une fête de Noël par Downing Street l’année dernière aient fait surface au milieu des restrictions de niveau 2 et 3 de Covid-19.

L’événement a eu lieu deux jours après que Londres est entrée dans les restrictions de verrouillage de niveau 3 le 16 décembre, ce qui signifie que les gens n’étaient pas autorisés à se mélanger à l’intérieur avec quiconque en dehors de leur foyer ou de la bulle de soutien.

Parlant de l’incident, Mme Rachel a déclaré: « C’est une période difficile et cela a été une mauvaise semaine, soyons francs à ce sujet. Et le premier ministre lui-même s’est rendu dans les logements familiaux mercredi et s’est excusé.

« D’emblée, et il a dit qu’il était écoeuré par ce qu’il a vu et c’est pourquoi il s’est excusé pour la vidéo, pas pour la fête. »

Réagissant à sa déclaration, l’animatrice Fiona Bruce a déclaré: « Il s’est excusé pour la vidéo et non pour la fête? »

Mme Rachel a poursuivi: « C’est parce que c’est une allégation, c’est pourquoi il a nommé le secrétaire du Cabinet pour mener une enquête et il a clairement indiqué qu’il y aurait des conséquences disciplinaires et nous avons déjà vu quelqu’un perdre son emploi. »

