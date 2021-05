Un panier de Cory Higgins à une seconde de la fin permet au Barça de rêver à l’Euroligue

28/05/2021

À 23:16 CEST

Jasikevicius l’a déjà dit. Le Barça était prêt à souffrir, même si personne n’imaginait que ce serait autant. L’équipe du Barça s’est qualifiée pour la grande finale de l’Euroligue lors de la dernière action du match, avec un panier de Cory Higgins à une seconde de la fin (84-82)

Un magnifique Mirotic (21 points), accompagné de Calatthes (17), qui s’est retrouvé blessé, ont mis le Barça en grande finale de l’Euroligue. Seul Anadolu Efes sépare le Barça du rêve de la troisième Euroligue de l’histoire de la section.

Le Barça est sorti avec le plan prévu, une défense intense et essayant de déplacer le ballon pour réaliser de bons tirs. Mirotic immédiatement connecté au duel, bonne nouvelle, bien que Micov ait répondu pour l’Armani, le meilleur des Italiens, qui détenait la mise du Barça (11-10).

Pau se réveille au Barça

Le Barca Il a continué à chercher des actions avec un avantage et a trouvé un homme qui est arrivé au bon moment: Pau Gasol. Celui de Sant Boi est entré comme un cyclone en raison d’un arrêt Davies et son impact a été immédiat: un triple, et de bonnes connexions avec Calathes qui lui a permis de marquer près de la jante (23-19).

Messine n’aimait pas l’avenir du jeu et en cinq minutes, il avait déjà changé toute l’équipe, donnant l’entrée à Chacho Rodríguez pour donner un autre air au vôtre. Bien qu’avec un Pau inspiré de l’attaque, fue Punter celui qui a pris le relais offensif du canari, Gardant Armani proche, bien qu’un Barça supérieur (27-24).

Gasol a débuté le deuxième quart-temps avec un autre triple et le Barça a ouvert un écart d’espoir (32-26). Bien qu’Armani soit toujours proche car il a réussi à obtenir des fautes au Barça, ce qui a élevé leur défense d’un degré.

Un match rapide

Le rythme était frénétique, et les Catalans étaient toujours en tête, Mirotic se souvenant de sa meilleure version (11 points à la mi-temps), et avec Calathes (9 points et cinq passes), un autre des temps forts de la première mi-temps, a donné au Barça le maximum avec un triple (49-38)

Armani a réussi à saisir deux actions de Chacho Rodríguez pour laisser le match ouvert à la mi-temps (51-42), dans une très bonne première mi-temps du Barça il a dominé avec les première et deuxième équipes sur la piste. Armani devait être laissé en dessous de 80 et c’était déjà à mi-chemin …

Changement de visage d’Armani

Dans la reprise, Armani est sorti prêt à changer la dynamique, et il l’a fait avec des triples, avec Micov, Punter et l’un de Delaney, qui les a mis en avant ppour la première fois (57-58).

Jasikevicius a demandé du temps car l’attaque des Blaugrana avait perdu de sa fraîcheur. Il fallait récupérer le match de la première mi-temps.Jasikevivcius a déjà dit qu’ils étaient prêts à souffrir et qu’il était temps.

Et les Le Barça a connu les pires moments, devant un Armani et un Punter qui grossissaient à chaque seconde. Les Italiens sont venus partir 8 (61-69) et Saras a mis la deuxième unité essayant d’obtenir la réaction.

Le Barça revient

Avec Calathes aux commandes et un triple providentiel de la sienne avec le temps expirant, réduit la différence à quatre à 10 minutes de la fin (67-71). Le Barça est le quatrième plus important d’Europe depuis longtemps.

Chaque balle a brûlé entre les mains des deux équipes. Les enjeux étaient élevés et les deux équipes n’ont pas pu mettre un peu d’ordre. Oui le Le Barça a réussi à prendre de l’avance (77-76) avec quatre minutes à jouer. Des nerfs des deux côtés.

Et malheureusement pour le Barça, a perdu Calathes, l’un des meilleurs, à la suite d’une blessure à trois minutes de la fin, en raison d’une entorse. Navarro l’a vécu à côté du banc avec plus de nerfs que ses joueurs. Ces fins ont enchanté celle de Sant Feliu.

Le triple de Punter est à égalité à 82. Le ballon revient à Armani avec 31 secondes. Le parieur a raté le triple le plus confortable de la soirée et dans l’action suivante, Cory Higgins a marqué 0,8 à la fin.. La fête était dans la poche et le Barça, au final.