Un panneau d’affichage brutal et humiliant apparaît dans son quartier ⋆ .

Comme tout le monde le sait, Matt Gaetz est confronté à une avalanche de problèmes, du trafic aux accusations pour mineurs, en passant par le paiement [email protected] aka sollicitation, à d’éventuelles accusations pour des photos publiées sans le consentement des femmes, et à un complot impliquant un vérificateur fiscal de Floride qui pourrait inclure une multitude d’autres crimes. Oui, il a des problèmes et il aurait fallu se cacher sous un rocher dans l’outback australien depuis un mois pour ne pas avoir entendu tous les détails dégoûtants. Et Matt ne s’est pas beaucoup aidé en demandant immédiatement à Tucker Carlson de donner ce que même Tucker a appelé l’interview la plus folle qu’il ait jamais faite, ce qui est un mauvais signe.

Donc les choses ne s’améliorent pas pour Matt.

Il y a deux jours, Matt a rédigé un éditorial dans le Washington Examiner qui a réussi à sembler aussi dérangé qu’on pourrait s’y attendre de Matt. Il a appelé tout cela politique, que ce n’était pas son travail de vivre comme un moine, qu’il était un représentant du Congrès, et que ces accusations n’étaient pas vraiment contre lui, mais que les fédéraux venaient pour vous. Étant donné que les autorités venaient pour vous, Gaetz se tenait sans crainte pour vous protéger.

La chose est? Oui, les autorités viendront vous chercher si vous faites le genre de choses que Matt Gaetz a faites.

En savoir plus sur Political Flare

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Il semble que certains dans ce pays ne sont pas disposés à faire confiance au système de justice pénale pour s’occuper de Matt et veulent s’assurer qu’il ne soit plus jamais élu. On pourrait penser que ce ne serait pas un problème, mais nous parlons ici du premier district de Floride et, eh bien, vous savez. Donc, à cette fin, nous avons la honte ultime par panneau d’affichage:

Un panneau d’affichage percutant apparaît du jour au lendemain dans l’État d’origine de Matt Gaetz, en Floride, alors qu’il nie le trafic sexuel d’une fille de 17 ans via https://t.co/N05FZ19i7d @RepMattGaetz @SenateGOP @HouseGOP quel embarras https: //t.co/HMef1U8cUq – lola (@lamessino) 8 avril 2021

Oh, aïe. Aïe aïe. Oui, Gaetz nie le «rendez-vous» du mineur, mais cela revient sans cesse et il semble assez évident de réfuter, alors…

Quel freakshow et quel panneau d’affichage effrayant. Mais bon à savoir. Les girldads du pays préféreraient avoir les visages sur les panneaux d’affichage plutôt que de se cacher derrière l’anonymat.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak