Un panneau d’affichage de pures duelazos va secouer Cancun, Mexique

Le Cancun paradisiaque s’habillera à nouveau de longues nappes samedi prochain, le 16 octobre, avec un panneau d’affichage plein d’étoiles; et qui sera dirigé par l’invaincu Queretaro David ‘El General’ Cuéllar qui dispute le titre international du World Boxing Council contre le double champion du monde mexicain Moisés Fuentes; dans un événement qui sera diffusé en direct dans toute l’Amérique latine, les États-Unis, Porto Rico et le Canada, via le signal ESPN +.

La soirée spectaculaire présentée par Promociones del Pueblo, une compagnie dirigée par Oswaldo Küchle ; en association avec Cancún Boxing de Pepe Gómez et Boxing Time de Memo Rocha ; À son tour, il sera le co-vedette de l’invaincu Cristopher ‘Pollo’ López de Guadalajara contre le dangereux KO vénézuélien et classé au monde Franklin Manzanilla dans un duel qui sent la dynamite pure.

Le scrutin qui promet de secouer l’international Oasis Arena de Cancun, Quintana Roo ; Il comportera une triple attraction spéciale dirigée par l’Ukrainienne Taras Shelestyuk, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Londres 2012 et invaincue en 18 combats professionnels.

En plus de la présentation de la championne du monde Yesenia ‘La Niña’ Gómez qui risque pour la cinquième fois la couronne absolue des poids mouches légères, maintenant dans un duel à pouvoir avec la capitale Itzayana ‘La Diva’ Cruz.

