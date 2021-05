Un panneau d’affichage vulgaire dans le Maryland attaque Biden, Harris ⋆ .

Une grande partie du comté de Calvert, dans le Maryland, est paisible, tranquille et bucolique. La baie de Chesapeake constitue toute sa rive est. Mais dans la petite ville de Huntington, qui compte 3486 habitants en 2019, un panneau d’affichage politique à l’intersection de deux des routes principales du comté énerve les habitants – et probablement ceux qui viennent de passer -.

Il lit: «Ne blâmez pas Trump! Vous êtes coincé avec ces deux têtes de merde !!! De tous vos déplorables dans le comté de Calvert. » Il comprend également des dessins ressemblant à des dessins animés des têtes du président et du vice-président sur des émojis de merde.

«C’est juste vulgaire», a déclaré Jeanette Flaim, qui est la présidente du Comité central démocratique du comté de Calvert. «Cela ne reflète pas les valeurs de notre comté, quel que soit le parti. Notre comté abrite une myriade de familles qui doivent passer par là pour quitter l’école ou le travail. Notre comté accueille des visiteurs de partout. Les parents ne devraient pas avoir à expliquer quelque chose d’aussi vil à leurs petits enfants. Et cela ne devrait certainement pas être ce pour quoi nos visiteurs se souviennent de nous. “

Un autre message publié sur le même panneau d’affichage est devenu viral en ligne en 2018. Celui-ci disait: «Hé les libéraux feraient mieux de prendre vos armes si vous essayez de destituer le président Trump.» Le slogan indiquait clairement qu’il avait été mis en place par le même groupe de soi-disant «déplorables», une référence aux partisans de l’ancien président Donald Trump, deux fois destitué.

Qui a mis les signes est un mystère. Le signe est sur une propriété privée. Lorsqu’un journaliste de télévision a appelé le numéro de téléphone associé au propriétaire de l’enseigne selon les registres du comté, la femme qui a répondu à l’appel a nié être responsable.

Les responsables du comté disent qu’ils ne peuvent rien faire pour retirer le panneau. Une déclaration publiée sur la page Facebook du gouvernement du comté de Calvert explique que le comté «ne peut pas réglementer le contenu des panneaux sur la base de la décision de la Cour suprême Reed c. Ville de Gilbert (2015). Les réglementations locales en matière de signalisation du comté de Calvert sont basées sur l’emplacement, les matériaux et la taille, et non sur le verbiage. La réglementation de tout contenu sur la base de la décision de la Cour suprême serait illégale. »

Le président du conseil des commissaires du comté, Earl «Buddy» Hance, a déclaré: «En tant que gouvernement du comté, nous ne pouvons rien faire pour un langage inscrit sur un panneau juridique. Ce pays a été construit sur la base de la liberté d’expression, et parfois nous aimons ce que dit cette liberté d’expression et parfois nous ne l’aimons pas.