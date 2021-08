Un panneau “Enlèvement extraterrestre” apparaît dans une petite ville, suscitant la curiosité

in

Un message sur les ovnis fait sourciller dans une petite ville du Royaume-Uni, posant peut-être plus de questions qu’il n’en répond. Une photo prise à Sedgley, en Angleterre, est devenue virale, montrant un panneau en bois apparemment érigé de manière anonyme dans un lieu public. On y lit : “3 enlèvements extraterrestres ici en une semaine !! Quand le conseil va-t-il faire quelque chose ?”

Le panneau est apparu devant un sentier public à Sedgley en juin, selon un rapport de Lad Bible. Il était fait de bois peint, principalement avec des lettres en noir sur blanc, mais avec le mot “to” peint en rouge à la place. Bien sûr, c’est le moindre des mystères de ce panneau – de nombreux commentateurs remettent en question les preuves de ces allégations d’enlèvement et ce que le fabricant de panneaux pense exactement qu’un petit conseil municipal peut faire à ce sujet. Depuis, ces questions préoccupent à la fois les amateurs légitimes d’ovnis et les sceptiques.

… Pendant ce temps à Sedgley ….. pic.twitter.com/oLHYn5PebZ – Ash Loydon (@AshtonLamont) 7 juin 2021

Les autorités locales ont déclaré aux journalistes qu’elles avaient l’intention de retirer le panneau, ce qui a évidemment conduit à des commentaires à moitié sarcastiques sur une “dissimulation”. Les passionnés d’OVNI et d’UAP citent généralement les West Midlands comme un point chaud pour une activité mystérieuse, et les rapports d’observations et d’enlèvements autour de Sedgley remontent à des années.

Pourtant, aucun rapport sur le signe n’est accompagné de récits d’enlèvements récents – crédibles ou non. Certains utilisateurs de médias sociaux soupçonnent que le signe lui-même est l’œuvre néfaste d’extra-terrestres. Faites défiler vers le bas pour voir ce qu’ils disent.

Cela me rappelle ce post pic.twitter.com/ljpdUM4jA1 – Dame bleue (@ms_ladyblue12) 7 juin 2021

Les passionnés d’OVNI se sont rapidement portés volontaires pour des enlèvements extraterrestres, désireux d’en savoir plus sur ces phénomènes mystérieux.

Un nom collectif ne devrait-il pas prendre un verbe au singulier, quand EST le conseil… Nous n’allons jamais battre les extraterrestres avec une mauvaise grammaire. https://t.co/CZKGEA1Dgk – Frank Lavin (@HelloFrankLavin) 12 juin 2021

D’autres ont plaisanté sur la grammaire ou la composition du signe, remettant en question la sagesse et la détermination de son créateur.

Parks and Rec rencontre X-Files ? Oui s’il vous plaît. – Michael Leza (@michaelleza) 8 juin 2021

Certains pensaient que le signe était la graine d’une bonne idée pour une émission de télévision ou un film. Quelques-uns ont même dit qu’ils le poursuivraient personnellement.

Peut-être qu’une lettre fortement formulée au Conseil Galactique Interplanétaire est en ordre… https://t.co/24gvSPzvv5 – Drew (@dama_drew) 11 juin 2021

J’ai tellement de questions, mais je suppose que la principale est “que ferait exactement un conseil pour combattre les civilisations extraterrestres avancées qui ont craqué pour les voyages interstellaires” ? https://t.co/4HtzBi8ZJh – Sauces du gouvernement senior (@Sex_Peston) 11 juin 2021

Quelques commentateurs ont suggéré que le fabricant de panneaux ferait mieux de faire appel au conseil des extraterrestres qu’au conseil des humains, arguant qu’il aurait de toute façon plus de pouvoir dans ce scénario.

Yow alors Skullie, ils ont des gu’ins de roite, des potes autour de moi à Dudlay. Berrah nous met des donnies sales et Gerrah trié aht. Bostin ! ?? – Tim Wayne (@tt3243) 9 juin 2021

Mulder et Scully sont-ils sur l’affaire ? https://t.co/JTGSeHpHCK – La représentation Purple Pumpernickel du Pentaxian (@NoelArmourson) 10 juin 2021

Les fans de X-Files ont rapidement imaginé une version de la série se déroulant dans une petite ville d’Angleterre, avec des résultats fantastiques.

Ouais, c’est le peu bizarre. – Tom Putnam (@yorkcitytom) 9 juin 2021

Certains ont remis en question les lettres rouges sur le mot “to”, devinant qu’il s’agissait d’une erreur et que le mot “do” était censé être mis en évidence. D’autres riaient de l’absurdité de remettre en cause cette petite partie d’un signe tout à fait bizarre.

C’était [3] jours depuis un enlèvement extraterrestre 🤣 – Dario – Agent de FILLE (@dario006) 8 juin 2021

Enfin, certains utilisateurs ont suggéré que le fabricant de panneaux aurait dû se faciliter la tâche de changer le numéro au début du panneau au cas où d’autres enlèvements seraient en cours.

