Un panneau Lincoln Riley en un mot monte à Oklahoma au milieu du départ de l’USC (photo)

Lincoln Riley a choqué le monde du football universitaire au cours du week-end lorsqu’il a révélé qu’il quittait l’Oklahoma pour l’USC.

Tôt lundi matin, Riley et un groupe restreint de ses entraîneurs Sooners – le coordinateur défensif Alex Grinch et l’entraîneur des receveurs larges Dennis Simmons – sont montés à bord d’un avion à l’aéroport mondial Will Rogers d’Oklahoma City et ont fait leur départ pour LA.

RUPTURE: Lincoln Riley rejoint par le coordinateur défensif Alex Grinch, l’entraîneur des WR Dennis Simmons, le directeur des opérations Clarke Stroud et l’entraîneur de force Bennie Wylie sont arrivés ce matin dans un hangar privé à l’aéroport Will Rogers pour partir pour Los Angeles ce matin. pic.twitter.com/KsGKjoo6Bz – SoonerScoop.com (@SoonerScoop) 29 novembre 2021

Prochain arrêt ✈️ 𝗟𝗔@LincolnRiley #FightOn✌️ pic.twitter.com/UPx3VBxWga – Football USC (@USC_FB) 29 novembre 2021

Naturellement, la décision abrupte de Riley de laisser les Sooners derrière ne plaît pas à certaines personnes de son ancienne institution.

Le sentiment général dans l’air se résumait assez justement par un signe d’un mot qui montait en normand.

Dans l’ensemble, l’une des principales raisons a motivé la décision de Riley de quitter l’Oklahoma pour l’USC – et il est difficile de lui en vouloir. Cela dit, la façon dont il a choisi d’aborder ce processus laisse évidemment beaucoup à désirer.

Au cours d’une saison de football universitaire ternie pour certains par un journaliste de la SEC critiqué pour sa garde-robe excessivement «révélatrice» et l’intimidation délibérée des travailleurs de l’équipe, les dernières 24 heures ont certainement changé de rythme. Des trucs très exaltants, en supposant que vous n’êtes pas un fan de Sooners.

C’est une façon de célébrer le divorce de Johnny Manziel. https://t.co/jQ28nDRqn1 – Jeu 7 (@game7__) 24 novembre 2021

Riley est allé 55-10 au cours de ses cinq années avec l’Oklahoma, atteignant les éliminatoires du football universitaire à trois reprises.

Réussira-t-il finalement à redonner un certain respect et dignité au football USC ? Le temps nous le dira.

En rapport: La réaction déchirante d’Odell Beckham à la mort de Virgil Abloh