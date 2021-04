Un papa technophile lance une plate-forme open source pour sauver des enfants atteints de maladies rares, y compris son fils

Sanath Kumar Ramesh avec son fils, Raghav. (Photo gracieuseté de la famille Ramesh)

Par une belle journée d’août dans un parc de Bellevue, alors qu’il s’apprêtait à couper le gâteau pour le premier anniversaire de son petit garçon, Sanath Kumar Ramesh a reçu un appel du médecin de son fils.

Enfin, il savait ce qui rendait son enfant malade, ce qui empêchait Raghav de pouvoir manger seul, lever la tête ou tenir un jouet. C’était une mutation à un seul endroit de son code génétique.

«Quand j’ai entendu cette nouvelle, qu’ils ont découvert le nom de la maladie, nous étions super excités», a déclaré Ramesh. «La question suivante que je lui ai posée était: ‘OK, super. Pouvez-vous fixer un rendez-vous la semaine prochaine? Je viendrai chercher des médicaments. »

Mais il y avait plus.

«Attendez,» dit le médecin. Elle a dit à Ramesh que presque tous les bébés atteints de cette maladie décèdent quelques semaines après la naissance. Il n’y a eu aucun traitement. Ce que le médecin n’a pas dit, c’est que si Raghav devait survivre, la chance et sa famille allaient devoir le sauver.

Alors que son fils approche maintenant de son troisième anniversaire, Ramesh travaille avec des chercheurs à la recherche d’une thérapie génique pour corriger la maladie rare de Raghav, et il mène un effort unique en son genre pour aider les autres à faire de même.

Image de la plateforme OpenTreatments. (Cliquez pour agrandir.)

Ramesh, responsable de l’ingénierie logicielle chez Amazon, est le fondateur et PDG d’OpenTreatments Foundation, qui a lancé cette semaine une plate-forme open source appelée OpenTreatments. La plate-forme est un manuel et une collection de ressources pour les personnes confrontées au défi énorme de rechercher des traitements et des remèdes pour leurs proches atteints de maladies rares.

Il y a plus de 263 millions de personnes dans le monde avec des conditions inhabituelles, dont beaucoup sont chroniques ou mortelles, et la plupart affectent les enfants. Les chercheurs estiment qu’il existe plus de 6 000 maladies rares différentes. Mais comme il peut coûter des milliards de dollars à une entreprise de biotechnologie pour développer une nouvelle thérapie génique, l’écrasante majorité de ces conditions ne sont pas traitées.

«C’est vraiment aux patients et aux familles de s’y retrouver s’ils veulent que quelque chose soit fait», a déclaré Ashley Winslow, directrice scientifique d’Odylia Therapeutics. L’organisation à but non lucratif travaille sur les maladies oculaires et aide des groupes de patients désespérés pour des thérapies. «Au lieu de laisser les gens patauger et comprendre par eux-mêmes, le [OpenTreatments] la plate-forme essaie de les mettre sur un chemin. »

Quatre autres cas

La maladie qui affecte Raghav est appelée dysplasie spondylométaphysaire de type sédaghatien (SSMD). Il provoque une arythmie cardiaque et des anomalies du système nerveux central et squelettique. Le SSMD est le résultat d’une mutation génétique qui envoie des radicaux libres d’oxygène et du fer à l’intérieur des cellules, les tuant.

Le Dr Russ Saneto de l’hôpital pour enfants de Seattle connaît quatre autres cas: deux enfants à San Diego, un au Japon et un autre en Belgique décédé.

«C’est tout», a déclaré Saneto. «Nous parlons d’une maladie vraiment rare.»

Les médecins de Seattle Children’s ont pu diagnostiquer Raghav en effectuant un séquençage de l’exome, qui examine les segments d’ADN qui sont transformés en protéines.

Après avoir identifié la mutation, Saneto a mis en relation une petite constellation de chercheurs dispersés dans tout le pays qui travaillent sur des conditions connexes pour obtenir leur aide. Une partie de son défi était de confirmer que les mutations portées par Raghav causaient des anomalies de santé.

Saneto et ses collègues ont cultivé des cellules contenant le matériel génétique de Raghav et d’autres cellules avec des gènes de son père pour explorer leurs différences. Il était difficile de maintenir les cellules de Raghav en vie, a déclaré Saneto. Ils ont finalement réussi, et lorsque les scientifiques ont ajouté des copies de gènes non mutés dans les cellules de Raghav, ils se sont comportés normalement. C’était la preuve dont ils avaient besoin pour la cause de sa maladie, ouvrant la porte à la recherche sur les thérapies géniques.

Mais Raghav avait besoin d’aide tout de suite. Après avoir appris le diagnostic de son fils, Ramesh a commencé à rechercher sur Google et à lire la littérature scientifique pertinente. Il a réduit les options pharmaceutiques existantes à 36 médicaments. Les prestataires de soins de santé de son fils en ont sélectionné quatre, et moins d’un mois après son premier anniversaire, Raghav prenait un cocktail contenant de grandes doses de vitamine E et d’autres antioxydants.

Les médecins des enfants de Seattle ont également demandé et reçu une approbation spéciale de la FDA pour traiter Raghav avec un médicament développé à l’origine pour une autre maladie liée au fer. Le traitement semble avoir stoppé la progression de la maladie, mais n’est pas un remède.

«Il tient bon», a déclaré Saneto. «Et nous essayons de trouver comment le rendre meilleur.»

‘Quelque chose pour mon fils’

Entre son travail chez Amazon, travaillant pour la Fondation OpenTreatments, et, aux côtés de sa femme, s’occupant de son fils, Ramesh avait perdu quatre ou cinq heures de sommeil la nuit.

«J’ai arrêté de faire ça il y a environ un mois», a-t-il dit, après qu’un autre parent atteint d’une maladie rare lui ait dit que Ramesh devait préserver sa propre santé pendant qu’il travaillait pour améliorer celle de son fils.

Quatre maladies rares sont actuellement en cours d’exécution en tant que projets pilotes sur la plate-forme OpenTreatments, dont celle qui affecte Raghav. Ramesh et une équipe de bénévoles ont construit la plateforme grâce à une collaboration nommée RareCamp. Un jour, Ramesh espère avoir un petit noyau d’ingénieurs rémunérés travaillant sur le site tout en encourageant les bénévoles à contribuer à l’effort open source. La Linux Foundation héberge OpenTreatments.

Ramesh a déclaré que cela pourrait prendre deux ou trois ans avant que lui et son équipe soient en mesure de développer une thérapie génique, s’ils réussissent. Ils ont recueilli 5 millions de dollars auprès d’amis et de familles pour financer l’effort. Il y a tellement d’enjeux dans la course pour aider Raghav.

«L’une des raisons pour lesquelles j’ai lancé OpenTreatments en premier lieu était parce que je craignais de mal faire les choses», a déclaré Ramesh. «Et je parlais à d’autres familles et à des fondations de patients, elles craignaient aussi de ne pas faire les choses.»

Espérons qu’en partageant leurs leçons et leurs ressources sur le site public, les familles amélioreront leurs chances – qui, bien que longues, ne sont pas impossibles. La thérapie génique a réussi à traiter les maladies neuromusculaires, la cécité héréditaire et le cancer, et des innovations sont en cours. «Les technologies de nouvelle génération étendent considérablement l’impact de ces médicaments sur le traitement des maladies humaines», ont écrit des chercheurs dans une étude de l’année dernière. Un autre rapport prédit que plus d’un million de patients auront reçu une thérapie génique d’ici 2035.

«Il y a de la lumière au bout du tunnel», a déclaré Ramesh. «Il y a plusieurs familles de patients qui ont fait ce voyage, qui ont reçu un traitement pour leurs enfants et pour d’autres enfants.» Beaucoup, cependant, n’ont pas pu sauver leurs propres enfants. Ramesh ne veut pas de ce résultat.

«Je veux quelque chose pour mon fils aujourd’hui», a-t-il dit, «et pour d’autres enfants à l’avenir.»