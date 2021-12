Un parent affirme que quelqu’un de l’Obama Global Prep Academy a vacciné sa fille de 13 ans sans autorisation

Une mère californienne a déclaré que le district scolaire de son fils lui avait offert une pizza en échange de la vaccination, a rapporté NBC 4.

Maribel Duarte a déclaré que son fils adolescent, étudiant à la Barack Obama Global Prep Academy dans le district scolaire unifié de Los Angeles (LAUSD), est rentré à la maison après l’école avec une carte de vaccination après que quelqu’un lui a offert une pizza en échange de la soumission à la vaccination, a rapporté NBC 4 .

« La dame qui lui a fait la piqûre et qui a signé le papier a dit à mon fils : ‘S’il te plaît, ne dis rien. Je ne veux pas avoir d’ennuis », a déclaré Duarte à NBC 4.

Un porte-parole de LAUSD a déclaré à la Daily Caller News Foundation qu’elle n’était « actuellement pas en mesure de confirmer que cet incident s’était produit à la Barack Obama Global Preparation Academy ».

À la pause de Thanksgiving, 80% des étudiants éligibles de la Barack Obama Global Prep Academy ont été vaccinés, selon le porte-parole du district. LAUSD a rendu obligatoire le vaccin pour tous les élèves de 12 ans et plus d’ici le 10 janvier et aurait l’intention de forcer ceux qui n’ont pas d’exemption légale à suivre un enseignement à distance.

« Avec l’approche de la date limite de vaccination des élèves du 10 janvier 2022, le district a introduit le programme d’incitation Safe Schools to Safe Steps dans les écoles unifiées de Los Angeles », a déclaré le porte-parole du district au DCNF. «Ce programme offre des incitations aux familles qui téléchargent une preuve de leur vaccin, ont une exemption médicale approuvée ou ont des admissions conditionnelles.

Duarte a déclaré à NBC 4 qu’elle est vaccinée et ne s’oppose pas au vaccin mais que la situation avec son fils est différente car « il a des problèmes d’asthme et d’allergies ».

« Cela fait mal de savoir qu’il a reçu une photo sans ma permission, sans le savoir et sans signer de papiers pour qu’il obtienne la photo », a ajouté Duarte.

En Californie, les enfants ne peuvent pas consentir à la vaccination, selon l’avocate Jennifer Kennedy, a rapporté NBC 4. Les programmes de vaccination dans les écoles seraient régis par le Département de la santé publique de Californie et les lois de la législature de l’État.

« Le LAUSD n’a pas le pouvoir d’ajouter un vaccin au programme scolaire californien », a déclaré Kennedy à NBC 4. « Vous ne pourriez pas le faire si vous étiez un district scolaire po-dunk et vous ne pouvez pas le faire si vous’ re LAUSD, le deuxième plus grand district du pays. Vous n’avez pas cette autorité légale.

« Les vaccinations sont un élément essentiel de la protection multicouche contre le COVID-19 pour assurer la sécurité et la santé de nos élèves pour l’enseignement en personne », a déclaré LAUSD au DCNF.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]