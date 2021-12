Un parent de l’Indiana a un message pour les Américains préoccupés par les mandats de masque scolaire

Un parent de l’Indiana s’est prononcé sur Fox News contre les mandats de masques à l’école de son enfant, disant aux dirigeants politiques que les Américains ne sont pas leurs « paysans ».

Damien Stafford, qui vit dans le comté de Whitley, dans l’Indiana, a déclaré vendredi à « Tucker Carlson Tonight » qu’il était personnellement opposé aux mandats de masque de toute entité.

« Si ce genre de choses – si vous pensez que cela ne peut pas arriver là où vous vivez, vous vous trompez. Le comté de Whitley est un endroit incroyable pour élever une famille », a-t-il déclaré. « De grandes écoles et les meilleurs professeurs et professeurs. Malheureusement, ce qui s’est passé, c’est que la gauche libérale s’est implantée dans notre éducation. »

Les figures de l’autorité cherchant à faire respecter les mandats de masque dans les écoles ont été « enhardies » par des dirigeants comme le président Biden, le procureur général Merrick Garland et le Dr Anthony Fauci, a-t-il ajouté.

« Ce que je voudrais leur dire, nous ne sommes pas vos paysans », a déclaré Stafford. « Vous n’êtes pas notre roi. Nous avons terminé.

Masques de prévention du coronavirus. (iStock) (iStock)

Stafford a affirmé plus tôt dans l’interview qu’après s’être opposé au mandat de masque de l’école de son enfant, il a reçu une forte réponse.

« Je leur ai dit que mes enfants – s’ils veulent faire respecter le mandat du masque, ils doivent le faire universellement, et ils ne veulent pas le faire », a-t-il déclaré à propos de l’école. « Je ne suis pas d’accord avec le mandat du masque et nous pouvons en débattre, mais ils ne veulent pas écouter – et parce que je suis le plus bruyant, je pense qu’ils essaient de me faire taire. »

Les enfants de Stafford ne sont pas obligés de se masquer dans l’école elle-même, a-t-il affirmé, alléguant que l’école a déclaré qu’il « ne veut priver aucun enfant d’une éducation » – mais que dans le bus aller-retour à l’école, les enfants peuvent être retirés en cas de non-conformité.

Il a qualifié ce genre de mandats de « dégoûtants ».

« En tant qu’ancien combattant handicapé qui s’est battu pour la liberté de choix des gens, c’est absolument dégoûtant que cela puisse arriver ici en Amérique, et les gens doivent se lever et dire: » Plus jamais. « »