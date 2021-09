Un parieur de football transforme étonnamment 66 $ en 11 250 $ sur un pari de football à 12 étapes

in

Nous venons de voir un parlay de 14 jambes plein d’unders sur un tas de matchs de football universitaire frappés la semaine dernière.

Et maintenant? Voici 12 étapes, tous des paris à la ronde sur un groupe de matchs de football, avec quelques concours de MLS, certains de la ligue USL Championship et plus encore.

Le parieur sur Tipico Sportsbook a pris (une grande respiration) la Révolution, l’Inter Miami, le Club America, Charlotte Independence, Phoenix Rising, Pittsburgh Riverhounds, Indy Eleven, Orange County Soccer Club, El Paso Locomotive, Tampa Bay Rowdies, Orlando Pride et Union Omaha.

La récompense ? Après un investissement de 66 $, le parieur a remporté 11 250 $. Une performance vraiment impressionnante qui mérite une telle récompense.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).

Les cinq plus grosses déceptions de la semaine 1 de la NFL : que font les ours avec Justin Fields ? !