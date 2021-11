Un parieur est à un jeu d’un énorme gain sur le remplaçant des Jets Mike White

Le gros match du quart-arrière des Jets de New York Mike White contre les Bengals de Cincinnati dimanche a propulsé son équipe vers une victoire improbable, mais ce n’est peut-être pas la plus grande victoire qui découle de sa performance de 405 verges.

Un parieur a placé un pari de 1 000 $ sur White avec une cote de 125/1 pour mener la NFL en verges par la passe pour la semaine 8. Cela aurait pu être un coup dans le noir étant donné que White – cinq ans retiré de l’université – faisait son premier début de carrière dans la NFL. . Ou peut-être que le parieur savait quelque chose que tout le monde ne savait pas. Quoi qu’il en soit, ils sont sur la bonne voie pour gagner 125 000 $ si le métrage de White se maintient après le match de lundi soir entre les Chiefs de Kansas City et les Giants de New York.

Bien sûr, avec Patrick Mahomes qui joue, aucun numéro n’est sûr. Il a éclipsé 405 verges à cinq reprises au cours de sa carrière, dont deux fois la saison dernière – l’une de ces fois c’était il y a exactement un an après le match de lundi, par coïncidence. Le Mahomes le plus proche est venu cette saison est de 397 verges. Même Daniel Jones a un sommet en carrière de 402 verges, atteint plus tôt cette saison.

Pour se protéger de la possibilité de repartir sans rien, le parieur essaie apparemment de vendre le billet sur PropSwap pour 120 000 $, avec une enchère minimale de 100 000 $.

Quelqu'un veut acheter ce billet ? Juste besoin de Mahomes ou de Danny Dimes pour moins de 405 ce soir. Sur @PropSwap pour 100 000 $.

Ainsi, si quelqu’un est suffisamment confiant pour acheter le billet pour le nombre minimum, il réalisera un bénéfice de 25 000 $ si le numéro de White tient le coup lundi. Et le parieur original ne manquerait pas trop le billet, car il gagnerait toujours 99 000 $.

Bien sûr, quiconque achèterait le billet risquerait de perdre beaucoup plus que le pari initial de 1 000 $ si Jones ou Mahomes mettaient en place une performance All-Pro.

