Un parieur gagne un gros gain après une frayeur tardive dans le match Suns-Lakers

Pour le spectateur occasionnel, le match de vendredi soir entre les Phoenix Suns et les Los Angeles Lakers n’était pas très excitant en dehors d’une petite confusion entre les coéquipiers Anthony Davis et Dwight Howard au deuxième quart. Phoenix détenait une avance de 13 points après une mi-temps de jeu, l’a prolongée jusqu’à 32 points au cours du troisième quart et menait par 27 avant le dernier quart. Cependant, les 12 dernières minutes de ce qui était censé être du temps pour les ordures se sont transformées en une course folle pour un parieur qui avait un parlay de même jeu (SGP) en préparation.

Le parlay, qui n’avait coché que quatre des 10 cases à ce stade, risquait de s’effondrer en raison du score déséquilibré. Quelques foins des Suns du début du trimestre auraient pu mettre le clou dans le cercueil car les Lakers auraient sûrement jeté l’éponge, envoyant leurs superstars sur le banc pendant toute la durée du match pendant que les principaux gars de Phoenix se reposaient. Au lieu de cela, Phoenix est devenu froid, et LA est devenu chaud et a réduit l’avance des Suns à 20 avec Davis, LeBron James et Carmelo Anthony cochant quelques-unes des cases SGP en cours de route.

Monty Williams a finalement rappelé l’unité de départ des Suns alors que l’avance de son équipe continuait de diminuer, et c’est là que les choses ont commencé à devenir réelles. Maintenant, seulement deux points d’Anthony Davis, deux ont fait trois points à Russell Westbrook et un a fait trois points à Devin Booker à près de 20 000 $, les dernières minutes de jeu deviendraient un voyage.

Davis a marqué son 20e point avec 3:33 restants, et Westbrook a réussi sa seule tentative de trois points du quatrième quart, laissant le sort du paiement potentiel du parieur entre les mains de Devin Booker. Vous ne pouvez donc qu’imaginer l’anxiété qui s’est ensuivie lorsque Booker s’est retrouvé grand ouvert derrière la ligne avec un peu moins de trois minutes à jouer.

Hélas, Booker a raté le coup et n’a pas tenté un autre au cours des deux dernières minutes et a changé, laissant un chanceux avec un paiement de 19 837,65 $.

250$ en 19K$ 😱 C’est comme ça qu’on commence un week-end (via @Blair_Mont20 | @FDSportsbook) pic.twitter.com/C54L7oucT6 – Le réseau d’action (@ActionNetworkHQ) 23 octobre 2021

