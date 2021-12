Un parlay de Noël très joyeux impliquant l’action de la NBA, de la NFL et de la CFB

À présent, vos projets de voyage sont finalisés, les cadeaux sont sous le sapin, le dîner marine et la musique de Noël – bonne ou pas – retentit depuis plusieurs jours maintenant. La seule chose qui manque pour que cette saison des fêtes soit complète est le pari parfait pour la liste de jeux du jour de Noël.

La NBA a toujours été la principale attraction sportive des vacances de Noël et cela reste le cas malgré une vague d’épidémies de COVID-19 qui menaçait de changer l’apparence de sa liste de cinq matchs. Et pour la deuxième année consécutive, la NFL sera également à l’honneur à Noël – cette fois avec deux matchs pleins d’implications en séries éliminatoires pour satisfaire vos envies.

Ensuite, il y a de l’action universitaire, qui comprend le Camellia Bowl, qui revient pour son huitième match inaugural et son deuxième consécutif le jour de Noël. Généralement joué entre des équipes de la Mid-American Conference et de Sun Belt, le match de cette année présente Georgia State contre Ball State. Il y a aussi une liste de quatre matchs de cerceaux universitaires pour le Hawaiian Airlines Diamond Head Classic, mais je les laisserai à un autre expert.

Alors, sans plus tarder, voici la meilleure combinaison de choix du calendrier NBA, NFL et CFB pour créer un parlay très joyeux Noël.

Los Angeles Lakers (-105) contre Brooklyn Nets



Non, vous n’êtes pas sur le point d’apprendre quelque chose de nouveau sur les Lakers. Ils ne se sont pas améliorés récemment et n’inspirent pas soudainement beaucoup de confiance dans les paris. En fait, ils sont au milieu de leur pire séquence de la saison, perdant quatre matchs consécutifs dont trois par au moins 18 points.

Ce choix concerne davantage les Nets, qui ont une longue liste de joueurs manquants en raison des protocoles COVID-19. Brooklyn sera probablement sans Kevin Durant, LaMarcus Aldridge, De’Andre Bembry, Bruce Brown, James Johnson et Cam Thomas, qui font tous partie de leur rotation régulière. Quelques autres joueurs en dehors de la rotation sont également absents. Et Kyrie Irving, qui devrait rejoindre l’équipe pour la première fois cette saison, n’a pas encore approuvé les protocoles de sécurité de la ligue.

James Harden a autorisé les protocoles jeudi, il rejoindra donc l’équipe avec Paul Millsap et Jevon Carter, donnant une chance à Brooklyn. En fait, les Nets sont favoris à 1,5 point pour ce match. Cela ne fait qu’augmenter la valeur d’une victoire des Lakers.

LA est principalement en bonne santé, sans Anthony Davis, et l’un de ces jeux LeBron James vintage doit finalement se traduire par une victoire, non? Donc, malgré des problèmes de chimie clairs, je jouerai toujours un rôle avec l’équipe locale dans celui-ci.

Packers de Green Bay -7,5 (-105) contre les Browns de Cleveland



C’est un choix délicat avec les Packers sur la route. Leur moneyline à -370 est un choix plus sûr, mais j’aime ce que les cotes sur l’écart font pour mon pari. Et si les Packers sont les prétendants au Super Bowl, nous nous attendons tous à ce qu’ils le soient, ils devraient pouvoir battre les Browns par plus d’un touché.

L’offensive de Cleveland n’a éclipsé 17 points qu’à deux reprises lors de ses neuf derniers matchs, tandis que les Packers en ont dépassé 30 lors de chacun de leurs quatre derniers. L’un de ces matchs a été une victoire de 36-28 contre les Rams de Los Angeles, dont la défense représentait une menace beaucoup plus grande que la volonté de Cleveland. Les Browns sont suffisamment robustes pour présenter des problèmes au leader du MVP Aaron Rodgers, mais son unité devrait être en mesure de gagner des points de manière plus cohérente que l’équipe de Baker Mayfield ne s’est montrée capable de le faire cette saison.

Les Browns seront désespérés dans celui-ci, avec leur vie en séries éliminatoires en jeu, mais Green Bay ne joue pas exactement pour rien. Les Packers n’ont qu’un match d’avance sur quatre autres équipes pour la tête de série de la NFC, qui obtient un laissez-passer pour les séries éliminatoires au premier tour. Avec trois matchs restants au calendrier, ils n’y sont nullement enfermés. Ils arriveront préparés, et avec une fiche de 11-3 en tête de la ligue contre l’écart, je me sens bien dans les chances des Packers de couvrir.

État de Géorgie (-240) contre Ball State



C’est là que les choses se compliquent un peu, car je ne veux pas prétendre que j’ai beaucoup regardé (lire: n’importe lequel) le football Sun Belt ou MAC cette saison. Donc, pour faire ce choix, j’ai parcouru les scores des boîtes, les feuilles de statistiques de la saison, les horaires et notre guide de jeu de bol de Christian D’Andrea, dans l’espoir de trouver une tendance à laquelle je pourrais m’accrocher pour un choix.

Le seul adversaire commun à ces équipes cette saison était Army, contre lequel Georgia State a perdu 33 points lors de son premier match et Ball State a battu de huit points quelques semaines plus tard. Mais Ball State est toujours un outsider de 5,5 points dans celui-ci. Cela a peut-être quelque chose à voir avec l’apparence de ces équipes lors de leurs dernières sorties, car GSU a terminé la saison sur une séquence de trois victoires consécutives tandis que Ball a perdu deux de ses trois derniers, bien qu’il ait remporté le dernier.

En fin de compte, c’est ce que j’utilise pour guider ce choix. GSU a mieux joué récemment et sa force réside dans sa capacité à exécuter le ballon, ce que Ball State a vraiment du mal à défendre. Ball a une approche offensive plus équilibrée, mais GSU se défend mieux, ce qui pourrait créer plus d’opportunités de chiffre d’affaires dans le jeu de passes. De plus, l’équipe Sun Belt a traditionnellement mieux performé dans ce bol, remportant quatre des sept matchs, dont trois contre les équipes MAC, qui n’ont qu’une victoire contre Sun Belt dans le bol.

Bilan : +445



Ces trois choix combinés me donnent un pari avec une cote de +445, ce qui signifie qu’un pari de 10 $ gagne 44,50 $. C’est un gain assez solide et il y a beaucoup d’autres jeux parmi lesquels choisir si vous vous sentez chanceux et que vous voulez augmenter ces chances pour un pari de Noël encore plus joyeux.