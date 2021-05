Un partenaire de Marvel vient de divulguer des détails sur le film MCU le plus excitant de 2021 – .

Lorsque les Eternals arriveront enfin au MCU le 5 novembre, Marvel aura beaucoup d’explications à faire à partir des premières scènes du film – et les différentes fuites d’Eternals que nous avons vues jusqu’à présent suggèrent que ce sera le cas. Les Eternals sont des êtres puissants dont la mission est de protéger la Terre des menaces sérieuses. Cela a toujours été leur mission et nous apprendrons que les Eternels habitent tranquillement la planète depuis des millénaires. Pourtant, ils ne se sont pas encore imposés comme des super-héros dans le MCU, choisissant de ne pas apparaître sous une forme significative lors de l’un des conflits majeurs auxquels les Avengers ont été confrontés dans le passé. Eternals reviendra probablement sur les choses, et il ne serait pas surprenant de voir les Eternals travailler dans les coulisses pour aider tranquillement les Avengers à sauver la situation – ce n’est cependant que de la spéculation.

Nous avons déjà vu quelques fuites d’intrigue potentielles différentes du film, dont une provenant d’une source dont l’identité et les liens avec Marvel ont été vérifiés. Il convient également de noter que la vidéo promotionnelle MCU de Marvel comprenait au moins une scène qui semblait confirmer un détail de cette fuite de complot. Malgré cela, nous ne pouvons pas dire avec certitude si ces spoilers sont exacts ou non. Mais les premières fuites d’Eternals Lego sont maintenant arrivées, et elles semblent confirmer encore plus de bribes de cette fuite massive de complot. Attention, plusieurs spoilers pourraient suivre. Si vous voulez éviter toutes les fuites de MCU, vous voudrez rester à l’écart des îles Lego dans les magasins dans un avenir prévisible.

Dans leur mission de protéger la planète, les Eternals des bandes dessinées de Marvel devaient généralement combattre les Deviants. Les deux races ont été créées par les Célestes il y a des millénaires, et leurs conflits font rage depuis. C’est important à savoir non seulement pour la place du film Eternals dans le grand schéma des histoires de MCU, mais aussi pour comprendre les fuites de Lego suivantes.

Postées sur Reddit, les fuites de Lego montrent diverses minifigs Eternals ainsi que leurs ennemis, les Deviants. De plus, il y a au moins un jouet Lego céleste à acheter cette année, ce qui pourrait très bien être un énorme spoiler pour le film.

Nous avons vu des ensembles Lego révéler des fuites avant d’autres films MCU dans le passé, et nous avons généralement souligné que les événements décrits dans ces ensembles pourraient ne pas correspondre à l’intrigue du film. Cela dit, ils le font généralement. Les jouets Lego sont vaguement basés sur le film, et c’est le genre de détail que vous devez garder à l’esprit lors de la visualisation de ces images.

Un Redditor a publié plusieurs photos d’un catalogue Lego qui nous donnent un bon aperçu de ce qui semble être deux éléments clés de l’intrigue Eternals. C’est le vaisseau spatial des éternels et un être céleste.

Voici le vaisseau spatial:

La photo du catalogue Lego montre un ensemble à venir basé sur Marvel’s Eternals. Source de l’image: Reddit

Et voici la description:

Explorez le vaisseau spatial des Eternals avec Makkari, Ikaris, Thena, Sersi, Druig et Phastos. Ouvrez les côtés pour accéder à l’intérieur. Vérifier

le cockpit, la salle d’armes et le laboratoire, mais quand le chef des Déviants arrive avec son complice, il est temps de mener le vaisseau spatial au combat! De plus… si vous collectionnez les figurines de The Eternals Lego, cela en fait le seul à présenter Druig et Phastos!

La page nous dit également que le navire présente un intérieur détaillé, comme on le voit dans le coin gauche.

L’ensemble céleste est encore plus excitant, vu sur la photo suivante:

La photo du catalogue Lego montre un ensemble à venir basé sur Marvel’s Eternals. Source de l’image: Reddit

Selon la page du catalogue, la figure céleste mesure plus de 30 cm (11,81 pouces) de hauteur. Comparativement, le vaisseau spatial mesure 22 cm (8,66 pouces).

L’ensemble s’appelle In Arishem’s Shadow et nous donne le nom du céleste que les éternels pourraient avoir à affronter dans le film. Les fans de bandes dessinées savent déjà qui est Arishem. Malheureusement, la description de l’ensemble Lego n’est pas visible, nous n’avons donc aucun moyen de voir en quoi consiste ce Celestial, du moins dans la tradition MCU de Lego.

Il est à noter que cette fuite massive de l’intrigue Eternals mentionne à la fois un vaisseau spatial éternel et un céleste. Mais ce n’est pas Arishem – consultez les détails divulgués sur ce lien.

Le reste des fuites d’Eternals Lego sont disponibles ci-dessous:

Quelques regards sur le navire Eternals et plus encore à travers les ensembles Lego de MarvelStudiosSpoilers

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.