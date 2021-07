Un partenariat du Michigan offre un travail d’accueil à d’anciens criminels et aide l’État à faire face à une pénurie de main-d’œuvre .

in

Un nouveau programme au Michigan contribue à la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie de la restauration de l’État tout en aidant les personnes sortant du système judiciaire à trouver un emploi.

La Michigan Restaurant & Lodging Association a annoncé mercredi son partenariat avec la National Restaurant Association Educational Foundation pour mettre en place le programme HOPES, ou Hospitality Opportunities for People (re)Entering Society, dans l’État.

HOPES est un programme de compétences professionnelles qui forme les personnes sortant du système judiciaire à des emplois dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie.

L’administration de l’emploi et de la formation du ministère du Travail des États-Unis a accordé à la NRAEF une subvention de 4 millions de dollars pour lancer HOPES dans quatre États – Delaware, Michigan, Ohio et Texas.

« Nous sommes honorés de jouer un rôle dans la mise en place du programme HOPES dans les communautés du Michigan, à la fois pour créer une voie pour les personnes impliquées dans la justice dans une industrie qui peut devenir une carrière à vie et pour fournir des solutions aux restaurants et aux hôtels confrontés à une pénurie de main-d’œuvre à l’échelle de l’État », MRLA Le président et chef de la direction, Justin Winslow, a déclaré dans un communiqué.

Le taux de chômage des personnes sortant du système judiciaire est cinq fois supérieur à la moyenne nationale.

HOPES offre des services de formation professionnelle, de mentorat et de placement à ceux qui quittent le système judiciaire afin qu’ils puissent réintégrer la société et se frayer un chemin vers la stabilité financière et l’indépendance.

Le Michigan compte environ 30 000 offres d’emploi dans son industrie hôtelière, a déclaré Amanda Smith, directrice exécutive de la MRLA, Educational Foundation.

HOPES est partenaire des services correctionnels, des organisations communautaires et des associations de restaurants d’État.

Bien que les restrictions COVID-19 soient levées dans le Michigan, les propriétaires d’entreprise sont confrontés à une concurrence féroce pour attirer les travailleurs.

Les républicains attribuent la pénurie de main-d’œuvre à l’augmentation des allocations de chômage de 300 $/semaine prolongée jusqu’au 6 septembre.

Les organisations partenaires fournissent des services de gestion de cas et des informations d’identification reconnues par l’industrie.

HOPES s’associe à des employés potentiels dans les établissements correctionnels participants et après leur libération. Une fois qu’un participant à HOPES a terminé sa formation, le candidat sera placé dans un poste de restauration ou de service alimentaire et recevra un soutien de suivi pendant un an.