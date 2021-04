Un partenariat indo-russe en évolution à la croisée des chemins

L’inclinaison initiale de l’Inde vers la Russie a commencé après l’indépendance lorsque l’approvisionnement en équipement britannique pour la modernisation des forces armées est devenu difficile à obtenir. (Source de la photo: IE)

Par Milind Kulshreshtha

La Russie soutient les efforts militaires indiens depuis plus d’un demi-siècle et la technologie russe a été la base même de l’évolution des forces armées indiennes, que ce soit pour les cuirassés, les avions de combat ou les chars de combat. L’inclinaison initiale de l’Inde vers la Russie a commencé après l’indépendance lorsque l’approvisionnement en équipement britannique pour la modernisation des forces armées est devenu difficile à obtenir. L’Inde a connu de multiples guerres, escarmouches et opérations asymétriques utilisant la technologie russe avec plus ou moins de succès. Les navires de guerre, les sous-marins (y compris les sous-marins nucléaires) et les avions fournis par la Russie ont été le pilier de la marine indienne. Cela était possible grâce au soutien de la Russie dans la mise en place d’installations complètes de révision et de réparation (y compris la formation du personnel) pour maintenir les systèmes de combat en forme tout au long du cycle de vie du navire de trente à quarante ans.

Groupes de travail conjoints

La subsistance des navires, des sous-marins et des avions pendant de nombreuses décennies reflète la maturité technique et l’étroite collaboration entre l’Inde et la Russie. Des délégations de haut niveau se réunissaient régulièrement pour s’assurer que les processus décisionnels rapides étaient en place et que les retards bureaucratiques étaient minimisés.

Le partenariat stratégique de trois décennies a commencé à la fin des années 1980 pour assurer le bon fonctionnement du programme de construction de navires de guerre indigènes et a été appelé JISWOG (Joint Indo-Soviet Working Group on Shipbuilding). Au cours d’une période, il a été rebaptisé JIRWOG (Groupe de travail conjoint indo-russe) et finalement connu sous le nom d’IRIGC (Commission intergouvernementale indo-russe). C’était un instrument de coopération technologique militaire et appelé IRIGC-MTC. Avec l’élargissement de la portée des discussions, il a récemment été rebaptisé IRIGC Military and Military Technical Cooperation ou IRIGC (M & MTC). La Commission a également été élargie pour inclure un groupe de travail représenté par le CIDS indien (chef d’état-major de la défense intégrée). Cela indique la collaboration sans cesse croissante entre les deux pays.

L’accord sur les armes comme indicateur de réalignements géopolitiques

Le ministre russe des Affaires étrangères a effectué une tournée dans plusieurs pays et était en Chine en mars 2021. En effet, lors de cette visite, les deux nations ont célébré le 20e anniversaire du «Traité de bon voisinage et de coopération amicale». Après la visite en Inde, le ministre russe des Affaires étrangères doit se rendre au Pakistan. Cet horaire de voyage peut être considéré comme le reflet de l’évolution des alignements géopolitiques et, à coup sûr, correspond à la dynamique de marque de tout pays exportateur d’armes.

L’Inde occupe la deuxième place mondiale dans la liste des pays importateurs de matériel militaire et ceux-ci proviennent principalement de Russie, de France, d’Israël et des États-Unis (dans l’ordre décroissant des approvisionnements). La Russie est préoccupée par la baisse de sa part des exportations d’armes sur la scène internationale. Selon les rapports du SIPRI, la Russie est le deuxième exportateur d’armes (après les États-Unis) et a connu une baisse de 22% au cours des cinq dernières années (90% de cette baisse étant due à une baisse de 53% de ses exportations vers l’Inde). La Russie exporte du matériel militaire dans 45 pays, l’Inde en tête de liste avec 23% du total des exportations russes.

Grands projets indo-russes

La production de navires de guerre a été la base historique d’un partenariat stratégique réussi entre l’Indo-Russie. Après la livraison réussie de frégates furtives à missiles guidés modernes dans le cadre du projet 1135.6, Goa Shipyard Ltd. construira des navires de suivi de cette classe en collaboration avec la partie russe.

Le développement des missiles Brahmos a été l’une des grandes réussites et la Russie a fourni des technologies clés pour le système de missiles. Aujourd’hui, le missile a pris de multiples avatars comme des avions terrestres, embarqués et lancés pour fournir une autosuffisance à long terme à l’Inde. L’exportation de ces missiles placera l’Inde dans un club exclusif au niveau mondial.

L’équipement aéronautique du côté russe a été un soutien majeur pour l’IAF et la marine indienne. Les opérations intégrées des MIG-29K avec le porte-avions russe, INS Vikramaditya, restent la fierté de la marine indienne. Le SU-30MKI russe constitue la principale composante des escadrons d’avions de chasse maritime et des discussions en vue d’une joint-venture pour fabriquer des hélicoptères polyvalents Kamov-226 sont en cours.

L’Inde et la Russie ont une longue histoire de projets réussis dans le domaine de la coopération spatiale. Récemment, des plans pour la mise en place d’une station au sol en Russie pour le Navic Global Navigations System de l’Inde sont à l’étude afin de rendre Navic plus précis. Des protocoles d’accord existent déjà entre les deux pays pour renforcer la coopération spatiale.

Système de défense aérienne russe S-400

Pour les forces armées indiennes, l’acquisition d’un système majeur et son entretien sont considérés comme une activité à long terme. Aucun achat d’urgence ou ad hoc ne peut jamais combler les vulnérabilités immédiates des capacités de défense aérienne (AD) de l’Inde. Les complexes S-400 SAM sont une mise à niveau très attendue que l’Inde cherche à intégrer depuis quelques décennies. Des systèmes majeurs tels que les SAM pour la défense aérienne ont des implications considérables sur les tactiques de guerre, en particulier lorsque l’Inde envisage de mettre en place un commandement de théâtre de défense aérienne distinct. La passation de commande, la finalisation de l’équipement et sa livraison à partir d’un OEM étranger est une procédure bien structurée mais très chronophage. L’IAF et le groupe de passation des marchés ont sélectionné le S-400 après une longue réflexion sur les exigences de l’IAF et divers essais d’évaluation. Les S-400 sont considérés comme des systèmes AD supérieurs disponibles en Inde sur le marché des armes. Ces systèmes AD sont capables d’engager toutes les menaces aériennes, qu’il s’agisse d’aéronefs, de drones ainsi que de missiles balistiques et de croisière de manière intégrée.

Avec des adversaires comme la Chine et le Pakistan, qui possèdent des avions de combat avancés équipés de missiles à longue portée, la menace aérienne contre l’Inde ne se limite pas aux seuls secteurs du Nord. Un AD pour la sauvegarde de la masse terrestre centrale et de toute la région côtière selon les concepts de configuration de défense de zone et de défense ponctuelle sera également nécessaire. Contrairement aux pays comme les États-Unis qui mènent des guerres à travers les continents, l’Inde partage ses frontières avec ses voisins hostiles et la tactique de livraison d’armes à impasse même sans entrer dans la zone contestée est bien comprise par chaque partie. Dans le monde entier, les tactiques aériennes font partie des algorithmes militaires les plus complexes qui soient conçus et nécessitent des calculs difficiles en temps réel à l’aide de processeurs de niche. Les systèmes AD impliquent une détection en temps opportun d’une frappe entrante suivie d’un suivi continu de l’aéronef hostile à grande vitesse (afin de générer les paramètres de lancement de l’arme AD). Maintenir le «verrouillage» du radar sur un groupe de ces avions de combat furtifs et rapides repousse les limites de la physique des radars. Mais ce jeu «chat et souris» n’est jamais un jeu à sens unique pour favoriser uniquement le côté AD; avec des «g-combinaisons» spécialisées, les pilotes de chasse sont capables de repousser les limites humaines et d’effectuer un virage en «9g» sans perdre connaissance. De telles manœuvres à grande vitesse peuvent perturber certains des meilleurs radars AD. Les adversaires de l’Inde ont également mis en place des pilotes de chasse hautement qualifiés et des tactiques de guerre aérienne (comme l’AEW, c’est-à-dire la guerre électronique aérienne) afin de garder leurs escadrons d’attaque invisibles même aux systèmes AD modernes. Certainement, dans le monde entier, les doctrines AD sont un secret national hautement gardé, mais connaître les capacités AD potentielles de l’adversaire est toujours avantageux pour planifier une offensive aérienne. La Chine utilise également des complexes S-400 AD fournis par la Russie pour défendre son espace aérien.

L’ACSTAA met la relation indo-russe à un carrefour

Avec des accords indo-russes critiques en cours de mise en œuvre ou à divers stades des négociations, il indique clairement que la Russie continuera à jouer un rôle important dans la modernisation des forces armées indiennes. Récemment, l’amélioration des relations indo-américaines a vu une forte augmentation des importations militaires en provenance des États-Unis de quelques millions de dollars à plus de 3 milliards de dollars en 2020. Pendant ce temps, la menace américaine de sanctions par le biais de l’ACSTAA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) est une crise majeure qui a été associée à l’induction prévue du complexe russe S-400 SAM par l’Inde. Déjà, la Turquie et la Chine se sont retrouvées du mauvais côté de ces sanctions. Cependant, la diplomatie doit faire la balance et atténuer la rhétorique américaine sur les sanctions de l’ACSTAA contre l’Inde. MEA et MoD peuvent probablement faire ressortir les circonstances particulières du cas de l’Inde pour convaincre les États-Unis. L’Inde est déjà une force armée dépendante de la Russie et n’utilise aucun avion de combat américain. De plus, la dynamique indo-pacifique avec les États-Unis est totalement unique. Mais, comme chacun sait, le scénario du commerce militaire international peut aller au-delà des présomptions raisonnables et gérer la situation de l’ACSTAA sera un exercice d’équilibre difficile et très coûteux pour la bureaucratie indienne.

(L’auteur est un analyste stratégique et un expert C4I. Courriel: milind@aikairos.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

