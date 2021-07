Un partenariat potentiel entre Paramount+ et Peacock a été suspendu

in

Un partenariat potentiel entre ViacomCBS et Comcast, destiné à renforcer les services de streaming en baisse des deux sociétés, a été suspendu en raison de problèmes antitrust. Un rapport de Forbes cite un initié de l’entreprise, qui dit que les entreprises attendront désormais de voir comment les régulateurs réagiront à un projet de fusion WarnerMedia-Discovery avant de procéder.

Des sources de Forbes affirment qu’au moins une discussion de haut niveau a eu lieu entre ViacomCBS et Comcast en juin, discutant d’une éventuelle fusion entre leurs services de streaming Paramount + et Peacock. Les deux services sont en difficulté sur un marché déjà dominé par des géants comme Netflix, Amazon et Disney.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

À l’affiche : 10 plus grandes émissions de télévision à regarder en 2021

Cependant, tous les plans élaborés ont été suspendus après que le président Biden a signé le 9 juillet un décret exécutif promettant d’appliquer les lois antitrust des États-Unis de manière plus agressive “pour lutter contre la concentration excessive de l’industrie”.

Les dirigeants de ViacomCBS et de Comcast attendront désormais de voir si les régulateurs contesteront une fusion à venir entre Warner Bros et Discovery, avant de décider s’ils veulent faire leur propre choix. Cependant, les sociétés semblent toujours prêtes à explorer d’autres types de partenariats entre les deux services de streaming, même s’il s’agit simplement de regrouper les deux abonnements.