Un partenariat stratégique a lieu entre Mercurial et Serum ⋆ Crypto new media

in

Mercurial et Serum se sont associés pour collaborer afin d’améliorer l’utilité et la liquidité des actifs de Solana.

Ledit partenariat débutera avec le principal agrégateur inter-protocoles en chaîne de Solana. Mercurial s’est associé à Serum, permettant aux traders de passer en douceur des principaux stablecoins sur Mercurial à n’importe quelle transaction à glissement unique ou faible sur Serum.

Apparemment, il y aurait un éventail de projets importants pour tirer parti de la liquidité globale de Serum, fournir des liquidités aux carnets de commandes de Serum et collaborer à la sensibilisation de la communauté et au contenu éducatif.

Partenariat et plans stratégiques

Le sérum est l’une des plus grandes sources de liquidités sur Solana. Le sérum prend en charge la plus grande gamme de paires et fournit une liquidité profonde à celles-ci. Un certain nombre d’autres bourses décentralisées de Solana partagent des liquidités avec Raydium, la bourse décentralisée de Serum. Par conséquent, la collaboration avec Serum ouvrirait des portes pour tirer des liquidités des autres bourses décentralisées.

Chez Mercurial, il y a un glissement minimum et certaines des liquidités les plus profondes parmi toutes les écuries premium sur Solana, ce qui en fait une intégration rentable et appropriée pour Serum.

L’intégration doit être transparente et, par conséquent, ils ont conçu des « programmes en chaîne uniques » pour gérer les informations frontales, gérer les conversations entre Serum et Mercurial et redonner de la valeur aux clients. Tous ces éléments présentent des avantages clés pour les utilisateurs.

Avantages

Solana permet la composition d’instructions au niveau de l’interface utilisateur, ce qui la rend essentielle au niveau primaire. Voici les aspects notables de la même:

Il simplifie clairement toutes les instructions. En comparant deux cas, il y a le besoin d’un agrégateur, qui récompensera le MER 2002 post-transaction. Il existe des taux minimum et autres.

Partenariat pour l’avenir du sérum

Ledit partenariat entre Serum et Mercurial est la première brique, et il y a un château à construire. De nombreux projets verront le jour dans le futur. Leur avenir s’annonce radieux et prometteur.

Lien source