Un parti politique a eu de la fièvre après une vaccination record de 2,5 crores: le coup du PM Modi au Congrès

Je suis témoin pour la première fois qu’après que plus de 2,5 millions de personnes ont reçu des vaccins hier, un parti politique a eu de la fièvre, a déclaré le Premier ministre Modi.

L’Inde a créé un record hier en administrant plus de 2,5 crores de vaccins COVID-19 hier. Aujourd’hui, le Premier ministre Narendra Modi interagissait avec des agents de santé et des bénéficiaires du programme de vaccination contre le COVID lorsqu’il a frappé le Congrès de l’opposition en disant que « Kal raat ko 12 baje ke baad ek parti politique à la réaction aaya hai, unka bukhaar chadh gaya hai’. Le Congrès a acculé le gouvernement Modi sur la disponibilité des vaccins et son rythme.

« …Je ne suis ni scientifique ni médecin. Nous avons entendu dire que lorsqu’un vaccin est administré, une ou deux personnes développent des réactions, elles ont de la fièvre et on dit même que si trop de fièvre arrive, l’équilibre mental se détériore, disent les médecins. Je n’ai pas beaucoup de connaissances. Mais je veux savoir, quand la fraternité médicale du pays, les travailleurs de première ligne, les guerriers corona ont administré plus de 2,5 crores de vaccins aux gens hier, si l’un d’entre eux a développé une réaction, nous l’avons peut-être entendu. Mais je suis témoin pour la première fois qu’après plus de 2,5 millions de personnes ont reçu des vaccins hier, et après minuit, un parti politique a développé une réaction, ils ont développé de la fièvre, peut-il y avoir une logique derrière cela », a déclaré le Premier ministre Modi en hindi en interagissant avec Dr Nitin Dhupdale de Goa.

Regardez à partir de 16,35 minutes pour écouter le jibe du Premier ministre Modi au Congrès :

Le Premier ministre a également déclaré que les yeux de tout le monde étaient rivés sur le tableau de bord CoWin hier. « Plus de 15 doses de vaccin lakh ont été administrées chaque heure, plus de 36 000 doses ont été administrées chaque minute et plus de 425 personnes ont été vaccinées chaque seconde », a-t-il expliqué.

Notamment, en réaction à la vaccination record d’hier, Rahul Gandhi a déclaré aujourd’hui : « J’attends avec impatience de nombreux autres jours de vaccinations de 2,1 crores. Ce rythme est ce dont notre pays a besoin.

Le Congrès a même lié le record de vaccination à l’anniversaire de PM Modi. « États gouvernés par le BJP – UP, MP, Guj & Kar – « effectuent » le jour de l’anniversaire du Premier ministre et vaccinent plusieurs fois la moyenne quotidienne. Les autres jours, ce sont des états « non performants ». Je souhaite que le Premier ministre célèbre son anniversaire tous les jours », a déclaré l’ancien ministre de l’Union P Chidambaram.

Le BJP a statué que les États – UP, MP, Guj & Kar – « se produisent » le jour de l’anniversaire du Premier ministre et vaccinent plusieurs fois la moyenne quotidienne. Les autres jours, ce sont des états « non performants ». Je souhaite que le PM fête son anniversaire tous les jours. — P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) 18 septembre 2021

J&K Congress a déclaré que les campagnes de vaccination sont un événement pour le BJP.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.