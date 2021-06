Un parti politique d’opposition conteste la constitutionnalité de la loi salvadorienne sur le Bitcoin

22 juin 2021 08:04 UTC

| Mise à jour:

22 juin 2021 à 08:04 UTC

Par Clark

Le parti opposé dans la nation d’Amérique centrale, l’EI salvador, a déposé une plainte alléguant que la nouvelle loi Bitcoin du président Bukele pourrait bien être inconstitutionnelle et préjudiciable au pays.

Les grands plans d’El Salvador pour pousser l’adoption du Bitcoin pourraient bien être renversés si la loi Bitcoin du président Bukele est déclarée inconstitutionnelle au sein des tribunaux du pays.

Un groupe de forces de connexion des électeurs avec l’organisation, le révolutionnaire Farabundo National Liberation Front (FMLN), a déposé une plainte affirmant que le programme d’adoption de Bitcoin du président Bukele est inconstitutionnel.

Le politicien du FMLN, révolutionnaire Jaime, a mené le mouvement aux côtés des électeurs ainsi que le plaignant Óscar Artero, l’agence des Nations Unies, qualifie la loi Bitcoin du pays de “manquant de légalité, de fondement et n’a pas pris en compte l’importance et les effets néfastes qu’une telle loi peut cause au pays », selon une traduction approximative du média local El Mundo.

Guevara a exprimé le grief peut jeter un oeil aux magistrats récemment nommés de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice.

Le FMLN était numéro 3 aux élections législatives de février avec près de 7 % des voix, tandis que les Nouveaux concepts de Bukele ont établi une avance dominante avec les deux tiers des voix. L’Alliance républicaine nationaliste, deuxième, a obtenu près de 8 %.

L’avocat salvadorien, Enrique Anaya, a déclaré que la Maison présidentielle n’était pas claire sur la manière de mettre en œuvre la loi Bitcoin, qui a été approuvée le 9 juin, et soupçonne que les législateurs auraient même pu ouvrir l’affaire en interne.

Guevara a déclaré qu’il était “largement répandu” que la loi Bitcoin faisait avancer l’agenda du président Nayib Bukele et de son parti Nouveaux concepts (Nuevas Ideas) au détriment de l’intérêt public général, déclarant, décrivant l’affaire comme “représentant simplement le peuple”.

Une enquête auprès de 1 600 personnes menée par la Chambre de commerce et de commerce de la nation d’Amérique centrale entre le 11 et le 15 juin a indiqué qu’environ 8 Salvadoriens sur 10 ne se conformeraient pas à la réception de paiements et de salaires en Bitcoin. Le 16 juin, le ministre du Travail et de l’Aide financière d’El Salvador, Rolando Fidel Castro Ruz, a affirmé que le pays n’était cependant pas en mesure d’adopter Bitcoin pour le paiement des revenus.

La configuration de l’adoption de Bitcoin a déjà été repoussée par la Banque mondiale, qui a refusé d’aider le pays dans sa transition, citant “les lacunes en matière d’environnement et de transparence” liées au plus numérique.

Comme selon Cointelegraph, bien que la loi Bitcoin reste en place, il existe encore plusieurs obstacles à l’adoption de la pensée par une nation complète en raison de ses limites de mise à l’échelle.

Au moment d’écrire ces lignes, les coûts de Bitcoin avaient baissé de 7% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 32 800 $.

