Un participant d’AEW a été expulsé de l’émission par un panneau transphobe destiné à un lutteur qui brise les barrières

Un participant à la All Elite Wrestling (AEW) a été expulsé d’un spectacle mercredi soir pour avoir brandi une pancarte transphobe pendant que Nyla Rose se produisait.

Rose est entrée dans l’histoire lorsqu’elle a signé avec AEW en 2019, devenant ainsi le premier lutteur ouvertement transgenre à accepter un accord avec une importante promotion américaine. Elle est ensuite devenue la première lutteuse transgenre à remporter un titre lorsqu’elle est devenue championne féminine d’AEW.

NEW YORK, NEW YORK – 04 OCTOBRE: Nyla Rose assiste au panel All Elite Wrestling lors du New York Comic Con 2019 au Jacob Javits Center le 04 octobre 2019 à New York. (Noam Galai/. pour WarnerMedia Company)

Pendant AEW Dynamite au Greensboro Coliseum en Caroline du Nord, un homme tenait une pancarte indiquant « Nyla Rose est le père de ce type ».

Rose était sur le point d’affronter Ruby Soho. Elle a donné un majeur au ventilateur.

Sa femme a félicité l’équipe de sécurité de l’entreprise pour avoir éjecté le ventilateur.

Nyla Rose et Jack Perry alias Jungle Boy assistent à la ligne de presse All Elite Wrestling lors du New York Comic Con 2019 au Jacob Javits Center le 04 octobre 2019 à New York. (Noam Galai/. pour WarnerMedia Company)

« Pour tous ceux qui se demandent, le a —- a été retiré de la salle », a écrit la femme de Rose sur Twitter.

« L’équipe de sécurité d’AEW est absolument incroyable. Le gars a été escorté. Ce n’est pas parce que ce n’était pas assez rapide pour certains d’entre vous qu’ils n’ont pas fait leur travail. Leur première priorité est de protéger le talent qui est activement performant », a-t-elle ajouté.

Rose est sur la scène de la lutte depuis 2013 en participant à d’autres promotions américaines et japonaises avant d’obtenir sa grande rupture avec AEW.

La lutteuse et actrice professionnelle Nyla Rose visite les studios SiriusXM le 4 octobre 2019 à New York. (Slaven Vlasic/.)

En plus de la lutte, elle a révélé jeudi qu’elle était impliquée dans un nouveau projet de bande dessinée Marvel X-Men. Elle est l’auteur de « Giant-Size X-Men: Thunderbird #1 ».