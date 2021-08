Un participant de l’Ultra Trail du Mont-Blanc décède

25/08/2021 à 11h19 CEST

L’Ultra Trail du Mont-Blanc a été neutralisé après la mort d’un coureur TDS tchèque en baissel Passeur de Pralognan au km 62,3 à l’aube ce mercredi (12h25). Suite à cet accident et aux secours déployés, la course a été arrêtée.

Selon le communiqué officiel, l’équipe de secours présente au sommet est intervenue immédiatement après la chute. L’intervention s’est terminée par un vol de sauvetage en hélicoptère jusqu’à l’hôpital. Les contacts d’urgence du couloir ont été immédiatement informés.

Les couloirs situés dans le Passeur de Pralognan, et derrière, ont été sommés par le comité de course de faire demi-tour et de redescendre vers Bourg Saint-Maurice. Concrètement, ils ont reçu instruction du comité de course de faire demi-tour et de redescendre vers cette commune française située dans le département de la Savoie, où les transports ont été organisés. La course est réservée aux 300 coureurs qui ont déjà dépassé le Passeur de Pralognan avant l’accident.