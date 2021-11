Un partisan de Kari Lake harcèle un client de la pharmacie qui se fait vacciner contre la COVID

Rencontrez Ethan Schmidt, cher lecteur. Ethan a tous 23 ans, mais il sait tout sur COVID19, bien plus que le Dr Fauci ou l’un de ces types de CDC. Ethan s’est fait un nom en terrorisant les gens qui osent se faire vacciner, mais heureusement, de plus en plus de gens se mettent à la mode d’Ethan.

Ethan aime voyager dans la région métropolitaine de Phoenix et cibler les entreprises qui exigent toujours que les clients portent des masques. Il fréquente ces magasins et se dit victime de « discrimination ». Il a été banni des sites de médias sociaux après qu’il a été signalé qu’il diffusait de fausses informations sur le coronavirus, mais a été accusé d’avoir utilisé des comptes de graveur pour rester en contact avec sa « fanbase ».

Ethan, qui a apparemment été élevé dans une grotte par des loups, s’est fait un nom en ligne pour la première fois en juin dernier, lorsqu’il a lancé une campagne de harcèlement en ligne contre un magasin de perruques en Arizona au service des patients atteints de cancer. Le nom de la boutique est Sunny’s Hair and Wigs, et ils se spécialisent dans la fabrication de perruques pour les femmes qui ont perdu leurs cheveux pendant leur traitement contre le cancer. C’est un endroit pour terroriser, non ? Comment osent-ils aider les femmes comme ça. Les patients cancéreux sont particulièrement vulnérables aux infections, la politique de masques chez Sunny est donc très stricte afin que leurs clients déjà malades ne le deviennent pas plus. Sur sa page Instagram (maintenant suspendue), Ethan a posté une vidéo de la boutique et l’a intitulée « SUNNYS WIG AND HAIR DISCRIMINATES <3" et a également ajouté le numéro de téléphone et l'adresse de la boutique à la publication. Le message a entraîné de nombreux reproches à Schmidt pour avoir diffusé de fausses informations. BELLES PARENTS, ETHAN !

Ethan Schmidt, partisan anti-LGTBQ de Trump, a brûlé un drapeau arc-en-ciel et en collecte des fonds via @CashApp. Oui, dit la chemise d’Ethan, « les masques sont gays ». Nous souhaitons que Cash App arrête de financer la haine d’Ethan. #SendCashNotHate #CashAppFriday #cashapptrivia pic.twitter.com/HIunSo0aAH – Résister à la programmation 🛰 (@RzstProgramming) 27 août 2021

Oh oui, Ethan déteste aussi la communauté LGBTQ, parce qu’il est horrible. Il traîne avec des gens assez affreux, car personne n’aime plus être terrible que les partisans de Trump.

Bryson Gray, le rappeur MAGA qui interprète le top des charts iTunes « Let’s Go Brandon », a approuvé l’Antimaskersclub d’Ethan Schmidt. Ethan est connu pour harceler les patients atteints de cancer jusqu’aux larmes, retirer les masques des gens et brûler des drapeaux arc-en-ciel. pic.twitter.com/d4hdFziKuG – Résister à la programmation 🛰 (@RzstProgramming) 27 octobre 2021

Ethan a beaucoup de problèmes dans la vie, comme vous le verrez.

Lors d’un rassemblement à Kari Lake, le partisan Ethan Schmidt a confronté deux employés de NBC pour avoir porté des masques et a déclaré: « croyez en Dieu … ne croyez pas au covid … Dieu vous sauvera du covid. » pic.twitter.com/hRZ3684lFR – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 15 novembre 2021

Oh, c’est vrai, Ethan soutient également Kari Lake, la candidate pro-nazi MAGA ointe par Trump et candidate au poste de gouverneur de l’Arizona, qui fait ressembler Eva Braun à Ariana Grande. Kari aime Ethan, alors gardez cela à l’esprit lorsque vous vous rendrez aux urnes en novembre 2022, Arizoniens !

Ethan Schmidt dit que les salles de vaccination du CVS sont «équivalentes à des chambres à gaz». Ethan fait partie des partisans extrémistes de la candidate républicaine au poste de gouverneur de l’Arizona Kari Lake qu’elle refuse de dénoncer. pic.twitter.com/hSJ0frw0MP – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 9 novembre 2021

Kari Lake dans une vidéo faisant la promotion du compte d’Ethan Schmidt. pic.twitter.com/FB9Ue831G9 – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 22 novembre 2021

Notre ami Patriot Takes a partagé de nouvelles vidéos de la dernière incursion d’Ethan dans la communauté, où il a comparé les salles de vaccination privées d’un CVS à des chambres à gaz et a harcelé le personnel alors qu’il tentait de vacciner un client. Parce que c’est une chose à faire maintenant aussi.

Le partisan de Kari Lake, Ethan Schmidt, harcèle un homme du CVS se faisant vacciner contre le covid. Kari Lake est candidat au poste de gouverneur de l’Arizona et est apparu dans l’une des vidéos d’Ethan. Lake refuse de dénoncer Ethan Schmidt. pic.twitter.com/NLwPZAOvva – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 22 novembre 2021

Donc, s’il vous arrive d’être à Phoenix et que vous croisez Ethan tout en faisant des choses étranges comme vivre votre vie, assurez-vous de l’avoir en vidéo afin que nous puissions lui faire honte de salir sur Twitter.

Cette chatte d’Ethan Schmidt s’est enfuie, regardez le mec à la fin. Si vous aviez un père, un vrai père, vous connaissez ce visage. https://t.co/3QCugF9JzM – Titus (@TitusNation) 22 novembre 2021