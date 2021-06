Un pas de plus vers le rêve américain ! Visas ouverts aux étudiants indiens ayant postulé dans des universités américaines

L’ambassade prévoit de commencer des séries d’entretiens le 14 juin et celles-ci devraient s’intensifier vers le 1er juillet. (Image représentative)

Depuis que la pandémie a frappé le monde, les étudiants internationaux postulant aux États-Unis ont eu du mal à essayer de suivre la procédure de demande de visa d’étudiant et tous les problèmes liés à leur demande de visa et à leur statut.

Les étudiants peuvent enfin ressentir un certain répit avec les récentes annonces faites par l’ambassade des États-Unis. L’ambassade a déclaré que les visas étudiants restaient l’une des principales priorités de la mission américaine en Inde – ils prévoient de tout mettre en œuvre pour faciliter les voyages des étudiants à temps pour le semestre d’automne 2021.

L’ambassade prévoit de commencer des séries d’entretiens le 14 juin et celles-ci devraient s’intensifier vers le 1er juillet.

Désormais, les étudiants qui commencent leur programme le 1er août (ou 30 jours avant) peuvent voyager 30 jours avant la date de début du programme. Ils n’ont pas besoin de présenter une demande d’exception d’intérêt national. Les étudiants indiens qui postulent pour le F-1, J-1, M-1 peuvent commencer à prendre leurs rendez-vous en réservant en ligne. Ils peuvent également réserver pour leurs personnes à charge.

De plus, les étudiants n’ont pas besoin d’apporter de lettres de leurs écoles indiquant que les cours se feront en personne.

L’ambassade a également déclaré qu’à ce stade, elle ne pouvait pas accélérer les dates de rendez-vous pour les étudiants de l’automne 2021. Si les étudiants constatent que la date de leur rendez-vous affecte la date de début des étudiants, ils doivent contacter leurs écoles respectives pour trouver d’autres options.

Un point d’inquiétude et de déception pour certains pourrait être que les parents d’étudiants qui souhaitent voyager avec eux pour les installer (avec un visa de visiteur) ne soient pas en mesure de le faire. La seule façon pour les parents de faciliter leur voyage serait de demander une exception d’intérêt national, mais l’ambassade ne les délivrera pas pour le moment.

Les étudiants continus peuvent également reprendre leurs programmes à partir du 1er août 2021. Ils peuvent également voyager 30 jours avant la date de leur programme.

Autre bonne nouvelle, les I-20 électroniques, délivrés par les écoles, seront autorisés par l’ambassade. Les élèves doivent les imprimer et les emporter avec eux.

Certains étudiants se retrouvent face à un dilemme car ils avaient déjà pris des rendez-vous qui ont été annulés. Ils ont des questions telles que – « Que faisons-nous – L’ambassade nous contactera-t-elle ? Devons-nous réserver à nouveau ou cela entravera-t-il notre application. La réponse à cette question est très simple : ces rendez-vous annulés doivent être pris à nouveau par l’étudiant et l’ambassade ne contactera pas les étudiants.

Il y a eu de nombreux cas où les frais de traitement des visas ont été payés et les gens attendent toujours pour prendre rendez-vous. La mission américaine prolongera la validité de ce paiement jusqu’au 30 septembre 2022. Cela devrait aider les demandeurs qui n’ont pas pu prendre rendez-vous pour un visa en raison de la suspension des opérations consulaires de routine. Et devrait servir à leur donner la possibilité de reprogrammer ou d’assister à un rendez-vous de visa avec les frais qui ont déjà été déposés.

Avec la pandémie qui fait toujours rage en Inde, l’exigence d’un test COVID -19 72 heures avant le départ est toujours forte. Avant l’embarquement, le test négatif doit être vérifié par les compagnies aériennes et si quelqu’un est positif au COVID, il se verra refuser l’embarquement.

Une grande partie de la population jeune en Inde a dû faire les frais de la pénurie actuelle de vaccins et n’a pas encore eu la chance de se faire vacciner. Ils s’inquiètent de ne pas être autorisés à entrer aux États-Unis si le vaccin qu’ils parviennent finalement à obtenir n’est pas accepté – Le type de vaccin accepté sera déterminé par l’école. Si le vaccin n’est pas accepté, l’élève peut être vacciné à son arrivée dans ses écoles respectives.

Un autre échantillon représentatif de personnes fortement touchées au cours de l’année écoulée était les personnes à charge des titulaires de visa F-1. Il y a eu des cas de nombreux échoués. Eux aussi trouvent un répit dans le fait qu’ils n’ont pas besoin de demander une exemption d’intérêt national.

Le monde semble certainement un endroit plus radieux pour les étudiants internationaux qui ont dû faire face à un bourbier de situations très difficiles et d’incertitudes au cours de la dernière année. Avec la mise en place de ces efforts, ils pourront, espérons-le, mieux respirer et, peut-être, se rapprocheront un peu plus de leur rêve américain.

(L’auteur est un écrivain indépendant. Elle est spécialisée dans l’immigration et la mondialisation. Elle est directrice exécutive et responsable du développement commercial d’une société d’investissement en immigration. Elle est actuellement basée entre Bangalore et Toronto. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas les opinions officielles position ou politique de Financial Express Online.)

