Un pas en avant pour Alpine et Alonso

23/04/2021 à 13:39 CEST

Après deux grands prix et une semaine après le troisième, au Portugal, Alpine F1 Team commence à voir des progrès par rapport à la voiture qu’elle a présentée en pré-saison et lors de la course inaugurale à Bahreïn fin mars. Après la course à Imola, dimanche dernier, le directeur sportif d’Alpine, Davide Brivio, a constaté que la voiture de Fernando Alonso (10e) et Esteban Ocon (9e), a fait un pas en avant introduit pour le GP d’Émilie-Romagne.

«Nous avons constaté des améliorations, oui, et elles fonctionnent bien. Nous pensons qu’il est possible que ces mises à jour soient plus utiles sur d’autres circuits. Mais oui, nous sommes plutôt satisfaits et je pense que nous nous sommes améliorés. Nous sommes plus proches de les voitures devant., je pense, “résume-t-il Brivio, plein d’espoir.

“Je ne veux pas le dire, mais évidemment nous avons les chiffres. Je ne veux donner aucune estimation pour ne pas créer d’attentes ou de déceptions. Mais évidemment nous avons un résultat. Nous avons le sentiment d’avoir On se sent mieux et c’est pourquoi on va continuer. On verra “, a ajouté le manager italien d’Alpine.

Après avoir terminé dans les points par penalty à Raikkonen à Imola, Alonso a également fait une lecture positive: “Je pense que nous avons amélioré la voiture de Bahreïn à Imola, toutes les nouvelles pièces ont bien fonctionné dans la pratique. Les choses que nous avons testées nous ont montré que nous avions amélioré les aspects aérodynamiques de la voiture, générant plus d’appui. De plus, je pense que l’équilibre s’est amélioré par rapport à ce que nous avions à Bahreïn, avec plus d’adhérence à l’arrière. Donc, dans l’ensemble, je pense que nous avons fait un pas dans la bonne direction. “