Un passage à tabac brutal à Seattle filmé par une vidéo de surveillance, selon la police

Des images de surveillance montrant le passage à tabac brutal d’un photographe indépendant de 22 ans à Seattle sont apparues dimanche sur les réseaux sociaux, soulevant de nouveaux problèmes de sécurité dans la ville, selon un rapport.

Jason Rantz, animateur sur KTTH 770AM/94.5FM, a publié les images sur Twitter. La vidéo semblait montrer deux hommes se croisant dans une rue vide de la ville. Les deux ont l’air de se serrer la main, mais on peut voir l’homme en chemise blanche être jeté à terre et piétiné à plusieurs reprises.

Le rapport 770 indique que la victime s’est identifiée comme étant Caliber Visuals de Los Angeles. L’incident s’est produit vers 18h15 le 31 juillet, selon le rapport. Le rapport indique que le suspect a volé au moins 900 $ en espèces et un iPhone 12. La victime, qui a créé une page GoFundMe, aurait subi une hémorragie cérébrale et une fracture de l’œil.

La police de Seattle a déclaré dans un communiqué qu’un passant ” est venu en aide à la victime et a appelé le 911. Les médecins l’ont transporté au Harborview Medical Center, où il a été soigné pour un traumatisme crânien et des blessures importantes au visage “.

Le suspect a été identifié comme un homme noir, mesurant 5’10”, 180 lb, avec une corpulence moyenne, et portait un t-shirt orange et jaune et un pantalon noir avec une bande blanche sur le côté au moment de l’attaque, dit la police.

La victime aurait posté en ligne: “Quatre jours plus tard, j’essaie de rester positif avec le fait que je suis toujours là et capable d’avancer dans la vie, mais je me retrouve toujours à cracher du sang et à avoir de graves maux de tête.”