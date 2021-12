Un passager de Delta attaque un agent de l’aéroport de Los Angeles après s’être vu refuser l’embarquement, selon les autorités

Un passager de Delta Air Lines, contrarié de s’être vu refuser l’entrée sur un vol à destination de New York à l’aéroport international de Los Angeles, a agressé un policier jeudi et a ensuite été arrêté, ont annoncé les autorités.

Le personnel de Delta a appelé la police de l’aéroport vers 13 h 40 au sujet du passager qui s’est vu refuser l’embarquement en raison de sa consommation d’alcool, le sergent de police. Rob Pedregon a déclaré à Fox News. L’avion devait décoller pour l’aéroport international John F. Kennedy.

L’EX-MODÈLE PLAYBOY ET ‘BAYWATCH’ ‘KAREN’ FONT FACE À UNE CHARGE D’ASSAUT EN CRAQUET AVEC UN HOMME À LA BOUCHE GRAVE SUR LE VOL DE DELTA

Un passager en état d’ébriété de Delta Air Lines aurait attaqué des policiers de l’aéroport de Los Angeles après s’être vu interdire l’embarquement sur un vol, ont annoncé jeudi les autorités. (.)

« Ils ont estimé qu’il était trop intoxiqué pour voler », a-t-il déclaré.

Un porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré à Fox News que le passager était devenu verbalement abusif à la porte d’embarquement.

Lorsque les agents sont arrivés, ils ont décidé que l’homme non identifié pouvait être sorti du terminal où il pourrait se faire conduire.

« Quand ils sont arrivés au bas de l’escalier roulant pour les arrivées, l’officier a rendu au suspect sa carte d’identité et ensuite le suspect a eu un moment de rage et il a agressé l’officier », a déclaré Pedregon.

Aéroport international de Los Angeles. (iStock)

Un officier a reçu un coup de poing dans la poitrine et le suspect a été taclé et placé en garde à vue, a-t-il déclaré.

« Je ne vais pas obéir tant que vous ne me dites pas pourquoi », a déclaré le suspect alors qu’il se débattait avec les officiers, a rapporté TMZ. « Ce sont des gens comme toi. Tu as gâché ma nuit (explétive), mec. »

Le site de potins sur les célébrités a déclaré que l’homme espérait prendre l’avion pour New York.

Un Airbus de Delta Air Lines décolle de l’aéroport international de Los Angeles. (iStock)

Il a été arrêté sur des soupçons de coups et blessures sur un policier et d’intoxication publique et incarcéré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le vol a décollé sans autre incident, a déclaré Delta.

L’incident de jeudi est survenu au milieu d’un pic d’affrontements impliquant des passagers aériens indisciplinés. Au 21 décembre, la Federal Aviation Administration a déclaré qu’il y avait 5 779 rapports de passagers indisciplinés, la plupart pour des incidents liés aux masques.

Un peu plus de 1 000 enquêtes ont été ouvertes, a indiqué l’agence.