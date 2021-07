Un passé imaginé est l’avenir

Les musulmans, perpétuellement discriminés, mais sans doute inspirés par le courage des daadis CAA, se mobilisent de plus en plus pour leurs droits – il existe déjà un mouvement pour lutter contre les discriminations envers les minorités en matière de logement.

Ne serait-il pas merveilleux si toute l’histoire changeait soudainement pour que tous ceux qui vivent aujourd’hui aient des chances égales en toutes choses ? La plupart des choses seraient complètement – ​​et souvent dramatiquement – ​​différentes, mais certaines pourraient rester les mêmes. Par exemple, Barrack Obama était peut-être encore le 44e président des États-Unis, mais – et c’est le point – il n’y aurait pas eu autant de drame autour de lui car il ne serait pas le premier président noir. Si tout le monde avait eu la même chance, il y aurait probablement eu 4 ou 5 présidents noirs avant lui (14% sur 44).

De même, si l’histoire de l’homme préhistorique avait des hommes des cavernes qui restaient parfois à la maison avec les enfants chaque fois que la femme des cavernes sortait pour ramener le bacon à la maison (et, bien que je ne sois pas anthropologue, j’aimerais croire qu’il est possible qu’ils l’aient fait ), le patriarcat, qui est au centre des enjeux de l’inégalité des chances, ne serait pas une force aussi endémique et vicieuse. Le mouvement #MeToo n’aurait pas besoin d’exister et, surtout, les femmes occuperaient environ 50% des postes de pouvoir politique (et corporatif, etc.). Ce serait un monde entièrement différent, plus équilibré, plus sensible, plus vert et plus propre.

Bien sûr, certaines stars actuelles seraient toujours à des postes de direction. Elon Musk, par exemple, sera toujours Elon Musk ; il convient de noter, d’ailleurs, qu’il est ce qu’il est en grande partie à cause de sa mère, qui (pour paraphraser une interview que j’ai vue) lui a appris à rêver grand, à aller de l’avant et à s’assurer de ne blesser personne. Ce nouveau monde joyeux peut ressembler au babillage d’un garçon idéal, mais la vérité est que la plupart des gens y seraient plus heureux.

Il est important de noter que de plus en plus de personnes travaillent aujourd’hui pour un monde qui ressemble à ceci. Deux éléments sont nécessaires pour le changement : le premier est d’aborder aussi haut que possible les injustices de l’histoire, et le second est d’ouvrir nos esprits et nos cœurs à une palette culturelle plus large que celle que la plupart d’entre nous connaissent aujourd’hui. Les premiers exemples incluent les efforts aux États-Unis (ainsi qu’au Royaume-Uni et dans d’autres pays au passé colonial) pour abattre les monuments aux « héros » qui étaient vraiment des oppresseurs exploiteurs, ainsi que les efforts pour mettre en évidence le racisme, la misogynie et le culte de l’oppresseur dans arts et littérature.

Le second – accroître l’accessibilité de cultures très différentes dans n’importe quel milieu à de plus en plus de personnes – est, à mon avis, un élément absolument critique pour tout changement durable.

La bonne nouvelle aux États-Unis, où Black Lives Matter est le point culminant actuel de la longue marche vers l’égalité raciale, est qu’aujourd’hui, il y a beaucoup plus de reportages et de films et d’émissions de télévision hollywoodiens et de livres sur la vie et les préoccupations des Noirs que jamais auparavant; Les femmes noires, qui étaient historiquement au bas de l’échelle des privilèges, et même les personnes LGBT noires ont de plus en plus de place au soleil. Le processus est irréversible et il ne faudra pas longtemps avant que Spike Lee soit simplement considéré comme un grand cinéaste, comme Martin Scorcese, plutôt qu’un grand cinéaste noir.

En Inde, beaucoup plus vaste et diversifiée, et ayant subi des préjugés culturels depuis bien plus longtemps, la situation est beaucoup plus en retrait, mais ici aussi il y a une odeur de changement dans l’air. Par exemple, il y a beaucoup plus de discussions sur la vie des Dalits dans les médias grand public (et pas seulement d’un point de vue politique) qu’il y a un an, et, en effet, un nombre croissant de critiques de littérature par des écrivains dalits – je recommanderais fortement Moustache par S Hareesh.

Les femmes scénaristes, bien sûr, ont depuis longtemps atteint le grand public en Inde et les productrices et réalisatrices s’y efforcent désormais de se battre. Cependant, la violence sexuelle, qui est finalement la pire expression du patriarcat, reste une tache horrible ; la bonne nouvelle (si on peut l’appeler ainsi) est qu’il y a des preuves considérables de femmes debout exigeant que le patriarcat se retire.

Le mouvement LGBTQ a également poussé des ailes, même dans la classe moyenne indienne. Et les musulmans, perpétuellement discriminés, mais sans doute inspirés par le courage des daadis CAA, se mobilisent de plus en plus pour leurs droits – il existe déjà un mouvement pour lutter contre les discriminations envers les minorités en matière de logement.

Il est important de noter que ce mouvement de type amibe pour le changement culturel n’est pas seulement motivé par les jeunes et les individus qui sont, bien sûr, à l’avant-garde. Un large éventail d’institutions, que ce soit par souci d’auto-préservation ou par conviction sincère, s’y joignent. Du G-7 reconnaissant que la politique fiscale est l’une des causes profondes de l’inégalité à la FIFA fournissant une réponse appropriée au draconien de Viktor Orban les lois contre les personnes LGBTQ à la Haute Cour de Delhi réprimandant la police de Delhi pour avoir appliqué des lois pénales strictes aux manifestations des citoyens ordinaires, et une myriade d’autres, indiquent toutes l’écriture sur le mur. L’avenir sera plus proche de mon passé imaginé.

PDG, Mecklai Financial

