Un patch 60 FPS pourrait arriver sur Assassin’s Creed Origins

Au cours de ce qu’Ubisoft appelle Assassin’s Creed Day sur Twitter, le compte officiel a annoncé l’intention possible d’ajouter la possibilité de jouer Origines d’Assassin’s Creed en 60 FPS, une fonctionnalité que les fans réclament depuis un moment déjà.

Il est peu probable que cela s’applique aux consoles de dernière génération compte tenu de leur fonctionnement, ce qui signifie que les joueurs auraient besoin d’une PS5 ou d’une Xbox Series X/S pour en profiter vraiment. Néanmoins, étant donné que les deux entrées suivantes de la série peuvent fonctionner à 60 FPS et qu’Origins représente le nouveau point de départ de la série, il est tout à fait approprié qu’Origins atteigne la parité technique. De cette façon, les joueurs qui souhaitent entrer dans la série n’ont pas à se préparer à un déclassement technique.

Nous envisageons également d’ajouter le support 60FPS pour Assassin’s Creed Origins, alors restez à l’écoute ! ?? – Assassin’s Creed (@assassinscreed) 21 décembre 2021

La franchise Assassin’s Creed continue de rouler. Assassin’s Creed Valhalla continue de recevoir du contenu téléchargeable, le dernier en date étant le plutôt charnu Dawn of Ragnarok. Pendant ce temps, Assassin’s Creed Infinity, l’ambitieuse plate-forme de services en direct de la franchise, en est encore à ses premiers stades de développement et ne sera pas libre de jouer lors de sa sortie.

Ubisoft est également actuellement confronté à ses propres problèmes, à commencer par un scandale de sexisme et de harcèlement au travail très médiatisé qui n’a pas encore été résolu. Et l’éditeur/développeur sape les talents plus rapidement que la plupart de ses pairs, bloquant certains projets. Il semble qu’Ubisoft ait besoin de mettre de l’ordre dans sa propre maison, et bientôt. Sinon, il va avoir un nuage planant au-dessus de tout ce qu’il fait.

Assassin’s Creed Origins est désormais disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, et est jouable sur PS5 et Xbox Series X/S.